Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 gennaio/ Positività 15.4%, -2 in T.I.

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. Continua quella che sembrerebbe una lenta discesa dei contagi, e anche nel bollettino di ieri questa tendenza positiva è stata confermata, visto che i numeri sono stati distanti dal picco di settimana scorsa, seppur restando molto alti. I nuovi contagiati emersi sono stati in totale 228.179 a fronte di 1.481.349 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari, mentre il tasso di positività è stato pari al 15.4 per cento.

Purtroppo continua a restare molto alto il numero di decessi per covid, ancora una volta sopra i 200 e precisamente 434, nuovo record da tempo, per un aggiornamento totale dal 20 febbraio 2020, giorno di scoppio della pandemia, pari a 141.825 morti da coronavirus, numero che mette sempre i brividi. Per quanto riguarda invece gli ospedalizzati, in terapia intensiva vi sono al momento 1.715 italiani, dato in diminuzione rispetto a 48 ore fa di 2 unità, mentre in degenza ordinaria il dato segna la quota di 19.448, una crescita di 220 pazienti. Chiudiamo con il consueto sguardo alla regione Lombardia, dove ieri i nuovi contagiati sono stati in totale 37.823, così come si legge nel bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 GENNAIO: SARTORE ANNUNCIA NUOVI RISTORI

I contagi sembrano quindi continurea a calare, intanto il governo prepara altri ristori per le categorie più colpite dalle chiusure. Stiamo parlando ovviamente di discoteche, ma anche sale da ballo, così come le aziende del settore di sport, cinema e in generale dello spettacolo. A riguardo ne ha parlato ieri, intervistato dai microfoni del quotidiano Il Messaggero, la sottosegretaria all’Economia Alessandra Sartore, che ha annunciato nel prossimo decreto appunto nuovi ristori.

“I ristori – ha spiegato – ci saranno, ma limitati ai settori chiusi dai provvedimenti del governo: sale da ballo, discoteche, ma anche sport e cinema e più in generale il settore dello spettacolo che hanno avuto una riduzione significativa di entrate. Che forma prenderanno i ristori? Saranno riprodotte esattamente le procedure e le modalità già ormai oleate. Dobbiamo intervenire per i primi tre mesi dell’anno. Gli aiuti saranno a fondo perduto e a forfait, erogati direttamente dagli organismi competenti”.

