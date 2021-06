Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 giugno/ Positività allo 0.5%, altro record

A 48 ore dall’ingresso di nuove regioni in zona bianca, quindi con le restrizioni ai minimi termini, ecco il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato ad oggi, sabato 19 giugno 2021. Mancano poche ore alla nuova comunicazione che giungerà, puntuale come sempre, dopo le ore 17:00, con tutti gli ultimi dati aggiornati sul covid. In attesa del nuovo bollettino dettagliato rileggiamo quello di ieri (qui i numeri completi), quando i contagi conteggiati sono stati in totale 1.147 su 216.026 tamponi processati, per un tasso di positività tutto sommato in linea con quello degli ultimi giorni, pari allo 0.5 percento, altro nuovo minimo storico.

AstraZeneca under 60, circolare Min. Salute/ Ok richiamo per chi rifiuta mix vaccini

Continua il lento calo delle vittime, ieri altri 35 decessi per covid per un totale aggiornato dal 20 febbraio pari a 127.225 mentre negli ospedali si trovano al momento 416 pazienti gravi, quelli in terapia intensiva (in calo di 28 unità), e altri 2.680 in degenza normale, meno 208. Infine, per quanto riguarda le regioni, la Lombardia ha segnalato ieri 114 nuovi casi di covid (qui il bollettino completo).

Bollettino vaccini covid oggi 19 giugno/ Raggiunta quota 45 mln di somministrazioni

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 GIUGNO: PALE’ SU MASCHERINE E VARIANTE DELTA

Numeri che fanno ben sperare in vista di un ulteriore allentamento delle misure nelle prossime settimane, a cominciare dall’addio delle mascherine all’aria aperta. Molte nazioni lo stanno già facendo e chissà che la prossima non sia proprio l’Italia. A riguardo ne ha parlato Giorgio Palù, il presidente dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che interpellato dai microfoni di SkyTg24.it ha spiegato: “Mascherine? È auspicabile che da luglio se ne potrà fare a meno, ma la discussione non è in programma oggi”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 giugno/ Positività allo 0.3%, solo 114 casi

Palù si è soffermato anche sulla variante Delta, che in queste settimane sta attirando l’attenzione degli scienziati: “La parola ‘variante’ evoca un senso di pericolo, ma dobbiamo ricordare che è una delle funzioni normali dei virus. Quello che sappiamo è che anche queste varianti vengono tenute sotto controllo dagli anticorpi del vaccino”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA