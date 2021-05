Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 maggio/ Più di 500 posti letto liberati

Anche stasera sarà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report quotidiano con contagi, morti e situazione ospedaliera, con tutti i numeri aggiornati alla giornata di oggi, mercoledì 19 maggio 2021. Ancora una volta i dati si confermano positivi, e nella giornata di ieri sono emersi 4.452 casi, in crescita rispetto ai 3.455 di lunedì, ma con molti più tamponi processati, leggasi 262.864, il che ha fatto abbassare il tasso di positività addirittura sotto il 2%, leggasi 1.7.

Pensano sia morta di covid, la preparano per cremazione/ 76enne si sveglia nella bara

Bene anche il numero dei decessi, che si è rialzato rispetto a lunedì, ieri 201 contro i 140 di 48 ore fa, ma che si mantiene comunque attorno alle 200 unità. Continua intanto lo svuotamento delle terapie intensive, con 65 pazienti ricoverati in meno, totale 1.689, mentre in degenza ordinaria il calo è stato come al solito più marcato, 485 in meno per un computo aggiornato pari a 11.539. Al momento troviamo in Italia 315.308 persone con il covid, e le due regioni con più casi sono state ieri Lombardia (qui il report completo) e la Campania.

Privacy vaccini covid/ “Datore di lavoro deve dare permesso, ma non chiedere esito”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 MAGGIO, IL COMMENTO DI BASSETTI

Numeri decisamente positivi che hanno fatto togliere qualche sassolino dalle scarpe al professor Matteo Bassetti, direttore della clinica San Martino di Genova, che in collegamento con il programma di Rai Tre, Cartabianca, ha spiegato: “Rivendico di aver detto che ci saremmo trovati in questa situazione, cioè con numeri buoni, qualcuno invece sosteneva che avremmo avuto 600 morti al giorno e le terapie intensive che scoppiavano. Come io ho chiesto scusa per aver sbagliato sulla seconda ondata, anche altri devono riconoscere i propri errori invece di perseverare”.

Bollettino vaccini covid oggi 19 maggio/ 15% della popolazione immunizzata

Si è parlato anche del coprifuoco e l’infettivologo ha ammesso: “Deve essere fatto con intelligenza: se si dice 22, alle 22 tutti a casa, non lasci le persone in giro. Se metti una misura la fai rispettare. Se condivido l’operazione Draghi? Sì, è di buon senso e la tabella delle riaperture è molto ragionevole. Dobbiamo riaprire in contemporanea all’aumento delle vaccinazioni, ogni giorno è un mattoncino per l’immunità di popolo. Dobbiamo dire ai giovani che sarà un’estate di divertimento, ma anche di vaccinazioni. Ora non è il momento di obblighi e divieti, ma quello della consapevolezza, la consapevolezza di avere gli strumenti giusti per combattere la pandemia, a iniziare dalla mascherina di cui dobbiamo fare ancora uso”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA