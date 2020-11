Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 novembre/ Crescono le vittime, +753

Sono attesi in serata i nuovi contagi da covid. Attorno alle ore 17:00 di oggi, giovedì 19 novembre, verrà reso noto l’ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute, con tutti i dati aggiornati riguardanti la situazione ospedaliera, i guariti, le vittime e via discorrendo. Prima di dare uno sguardo alle ultime novità, rivediamo brevemente i numeri di ieri. Sono tornati leggermente a salire i contagi ma non in maniera esponenziale; nel dettaglio i nuovi casi sono stati 34.283 a fronte dei 32.191 di 48 ore fa. Rimane stabile e alto il numero delle vittime, ieri altri 753 decessi per covid, 22 in più rispetto a martedì quando erano stati 731. La Lombardia continua ad essere la regione con più casi giornalieri, 7.633, seguita dalla Campania a quota 3.657, e poi il Piemonte subito dietro con 3.281 nuovi contagiati comunicati. Con più di 2.000 casi troviamo Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Toscana, mentre, sopra i 1.000, Sicilia e Puglia. Chiude come sempre il Molise, unica regione sotto i 100 casi di covid, per l’esattezza 99.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, BOCCIA: “LOCKDOWN TOTALE IMPROPONIBILE”

In attesa del bollettino coronavirus Ministero Salute di oggi, il governo sta dibattendo con le regione in merito ad eventuali nuovi passaggi da zone gialle ad arancioni o rosse, e viceversa. Al termine della prossima settimana dovrebbero venire comunicati i primi provvedimenti, essendo scaduti i 14 giorni del monitoraggio dal Dpcm, ma a riguardo il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ha fatto chiaramente capire come la situazione sia ancora molto delicata: “Aprire tutto non è contemplato, ci porterebbe al primo gennaio 2020 e non ci possiamo arrivare fino a quando non abbiamo la certezza che ne siamo fuori. Anche con il vaccino bisogna tenere in sicurezza tante persone. Riduciamo il contagio e i luoghi del contagio – ha aggiunto, parole riportate dall’agenzia Adnkronos in data 18 novembre – e poi valuteremo le diverse condizioni territoriali”. Boccia ha comunque escluso un nuovo lockdown totale: “oggi non è più riproponibile”. Di seguito il bollettino coronavirus del Ministero Salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 NOVEMBRE





