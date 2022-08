Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 agosto/ Contagi in calo, ricoveri stabili

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Come ormai d’abitudine, attorno alle 16:30 arriverà l’aggiornamento quotidiano del bollettino coronavirus da parte del Ministero della Salute. Poche settimane fa abbiamo raggiunto il picco della pandemia, almeno per questa prima parte dell’estate, ed ora la situazione sembra essersi assestata su dei valori piuttosto nella norma. Dato sottolineato anche dal bollettino coronavirus di ieri, che registrava 18.813 contagi, a fronte di 105.839 tamponi processati.

Questo dato si traduce in un tasso di positività del 17,8%, in leggero calo rispetto alla giornata di domenica, dove era stato del 18%. Nel bollettino coronavirus di ieri si sono registrati anche 121 decessi, che hanno portato il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 172.207. Ottimo, invece, il dato dei guariti (41.129) che si traduce in un calo degli attualmente positivi in Italia di -21.730. Sempre sotto controllo la pressione ospedaliera, con 28 nuovi pazienti in reparti ordinari registrati dal bollettino coronavirus di ieri, e +10 in terapia intensiva. Il totale dei pazienti attualmente ricoverati sale, dunque, a 10.527 nei reparti ordinari e a 298 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS: “STIAMO COSTRUENDO UN MURO CONTRO COVID”

In attesa del quotidiano aggiornamento del bollettino coronavirus da parte del Ministero della Salute possiamo iniziare a sottolineare come nel corso dell’ultima ondata di covid si sia vista una curva leggermente diversa dalle ondate precedenti. In particolare, dopo una fase di elevata risalita, ci si aspettava, contestualmente alla diminuzione dei contagi, un aumento dei decessi. Questo, però, fortunatamente non è avvenuto, ed è l’immunologo Alessandro Sette a spiegare perché ad un’intervista a Repubblica.

Secondo l’immunologo, la spiegazione del fatto che i decessi registrati dal bollettino coronavirus non siano saliti è da ricercare nelle vaccinazioni. “Stiamo costruendo un muro di immunità contro” il covid, “vaccini e contagi sono come tanti mattoni che si aggiungono l’uno all’altro ed erigono una barriera sempre più alta”. “L’altezza del muro è in grado di prevenire” la malattia grave, continua l’immunologo, “ma non ancora” il contagio, ed ecco perché con Omicron abbiamo “avuto un numero di casi mai visto prima, ma una situazione dei ricoveri e dei decessi lontana dalle ondate precedenti”.

