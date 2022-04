Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 aprile/ +91 ricoveri, positivamente 14.4%

E’ sabato 2 aprile, inizia il primo weekend dell’anno, e puntuale come ogni giorno giungerà anche oggi il bollettino coronavirus del ministero della salute. A 48 ore dalla fine dello stato di emergenza l’Italia sta vivendo questa sorta di “seconda vita” dopo lo scoppio della pandemia di covid, anche se l’attenzione deve restare altissima, alla luce anche dei contagi che continuano a viaggiare su livelli preoccupanti. Il bollettino di ieri ha infatti comunicato altri 74.350 casi di positività su 514.823 tamponi processati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività, l’incidenza degli infetti sui test elaborati, pari al 14.4 per cento, in linea con la media degli ultimi giorni.

Negli ospedali italiani, invece, vi sono al momento 476 ricoverati in terapia intensiva, un dato in calo di 8 unità, mentre in area medica troviamo 9.981 allettati, dato tornato da qualche giorno sotto le 10mila unità e in crescita di 83 pazienti. Il numero dei decessi da covid è stato ieri pari a 154, infine, in merito alla regione Lombardia, il bollettino di ieri segnava quota 9.053 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 APRILE: ANDREA COSTA SULLE MASCHERINE

E nella giornata di ieri, in concomitanza con la fine dello stato di emergenza, è stato intervistato il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, una delle voci più autorevoli da quando è scoppiata la pandemia di covid in Italia. Intervistato dai microfoni di SkyTg24 l’esponente del governo ha confermato la volontà di togliere le mascherine al chiuso a partire dal prossimo primo maggio, tranne nelle scuole, dove invece l’obbligo dovrebbe perdurare fino alla fine dell’anno scolastico, quindi ai primi di giugno.

“La mascherina – le parole di Andrea Costa – ha mostrato di essere uno strumento molto efficacie nella difesa dal Covid. Detto questo, l’obiettivo del governo e’ arrivare al primo maggio e non prevedere più neanche la mascherina al chiuso. Questo è l’obiettivo e credo ci siano condizioni per raggiungerlo, al di là di situazioni particolari che valuteremo. Credo anche questo sia un segno di ritorno alla normalità”.











