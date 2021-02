Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 febbraio/ +201 ricoveri in 24 ore

E’ atteso in serata il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello di oggi, martedì 2 febbraio 2021. Fra le ore 17:00 e le 18:00 scopriremo come ogni giorno come è evoluta la curva epidemiologica, quindi i nuovi casi, le vittime e la situazione ospedaliera. Nell’attesa, ripassiamo brevemente i dati di ieri, quando sono stati scoperti solo 7.925 nuovi contagi ma a fronte di un basso numero di tamponi processati, come da consuetudine visto che ieri era lunedì, e nel weekend numerosi laboratori sono chiusi.

Ieri sono state registrate purtroppo altre vittime, per l’esattezza 329, che ha portato il totale di decessi per covi da quando è scoppiata l’emergenza, il 21 febbraio dell’anno scorso, a quota 88.845, ormai ad un passo dalle 89mila vittime. Sono invece 2.024.523 i guariti totali, un bilancio cresciuto di 13.975 persone nelle scorse 24 ore, mentre a livello di ricoverati troviamo 2.252 persone in terapia intensiva, +37 rispetto a domenica, e 20.260 in degenza normale, +164, e due numeri che devono fare riflettere.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 FEBBRAIO, IL COMMENTO DI SALVINI

Prendendo in considerazione le singole regioni, la Lombardia è quella che ha fatto registrare più contagi, 1.093, seguita a ruota dall’Emilia Romagna con 1.051, e quindi dalla Campania con 994. Intanto da ieri l’Italia è entrata di fatto in zona gialla, tranne cinque regioni arancioni, e gli esperti e gli addetti ai lavori guardano con estrema attenzione ai dati di questi giorni, temendo una nuova impennata di contagi. Visto che il Dpcm lo permette, la gente esce di casa anche per fare due passi, e sono molti coloro che hanno puntato il dito verso le grandi città, da Milano a Roma, passando per Napoli e Bologna, dove in questi giorni si è vista tantissima gente in strada. Il leader della Lega, Matteo Salvini, spezza però una lancia in loro favore, e intervenuto in collegamento con la trasmissione Telelombardia ha spiegato: “Se ti dicono che i dati scientifici ti permettono di uscire perché il contagio è tornato a livelli di mesi fa, la gente esce. La gente non ne può più, inizia a prendere gli psicofarmaci, inizia ad arrabbiarsi. Non rompete le scatole alla gente, che dopo due mesi chiusa in casa, vuole fare due passi”.

h2>BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 FEBBRAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA