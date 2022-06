Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 giugno/ -268 ricoveri, positività 9.6%

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 2 giugno 2022, è atteso come sempre attorno alle ore 16-17:00 di questo pomeriggio, appuntamento quotidiano da due anni e mezzo a questa parte, attraverso cui scoprire l’andamento del covid in Italia. Verranno aggiornati prima di tutto i nuovi contagiati, che nel bollettino coronavirus del ministero della salute comunicato ieri, sono stati 18.391 a fronte di 192.108 test anti covid, per un tasso di positività pari al 9,6% per cento.

Il numero degli ospedalizzati resta invece in lenta diminuzione, visto che nei nosocomi italiani vi si trovano 223 ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 25 unità, e altri 4.878 in area medica, per una decrescita di 243 pazienti. Continua invece a rimanere drammaticamente alto il dato riguardante le vittime da covid, ieri altre 59 per un totale da inizio pandemia pari a 166.756 decessi per l’infezione da coronavirus. Infine, in merito alla regione Lombardia, il bollettino dedicato di ieri segnalava quota 2.240 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 GIUGNO: OBBLIGO PER OVER 50 VERSO LA FINE

Da ieri sono intanto venute meno altre restrizioni anti covid in Italia, leggasi l’addio dell’obbligo del green pass per entrare nel nostro Paese. Sia i cittadini stranieri quanto i nostri connazionali al rientro, non dovranno esibire alle frontiere il passaporto vaccinale, favorendo così una maggiore circolazione soprattutto di stranieri, in vista delle imminenti vacanze estive.

Il secondo step si verificherà dal prossimo 15 giugno, da metà mese, quando verrà meno tutta una serie di restrizioni, a cominciare dalle mascherine al chiuso, che resteranno obbligatorie solamente negli ospedali e nelle rsa, mentre non saranno più utilizzate al cinema, teatri, ed eventi al chiuso vari. Inoltre, decadrà anche l’obbligo di vaccinazione per la popolazione over 50, che di conseguenza, dal 15 giugno saranno quindi “liberi”. La misura restrizionale per convincere le persone più a rischio a sottoporsi a vaccinazione anti covid non sembra aver funzionato tenendo conto che ad oggi sono ancora 3.3 milioni gli italiani ultra 50enni che non hanno alcuna copertura alcuna contro il virus, un dato sicuramente non confortante in vista di una possibile nuova ondata in autunno.

