Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 giugno/ Positività record all’1.1%

E’ mercoledì 2 giugno 2021, giorno di festa, ma anche in serata è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato con tutti i dati più recenti circa la pandemia di covid, a cominciare dai nuovi contagi emersi, passando per le vittime, il tasso di positività e arrivando fino alla situazione negli ospedali. Come da copione, in attesa di tutti i nuovi numeri, diamo uno sguardo all’ultimo bollettino coronavirus emesso, quello di ieri, martedì 1 giugno. I casi scoperti sono stati 2.483 su 221.818 tamponi processati fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività record pari all’1.1%, dato sempre molto positivo.

Calano i contagi e continuano a calare anche i pazienti ricoverati per covid, sia quelli più gravi, in terapia intensiva, dove troviamo al momento 989 persone (sotto i 1.000 dopo ben 7 mesi), 44 in meno rispetto a 48 ore fa, sia nei reparti di degenza ordinaria, dove i pazienti con il coronavirus sono in totale 6.192, meno 290. Infine, breve excursus sulle regioni che hanno comunicato più casi, anche oggi la Lombardia a quota 461 (qui il report completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 GIUGNO. LE PAROLE DI VISCO

Sono numeri ancora una volta positivi e che permettono all’Italia di guardare con grande ottimismo al futuro anche e soprattutto dal punto di vista economico. Lo ha confermato anche il presidente della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando nella giornata di ieri ai microfoni di Sky Tg24: “Ci sono i segnali di questa ripresa, molto evidenti, sia indicatori concreti di attività produttiva, sia le intenzioni di investimento da parte delle imprese che sono in forte recupero, mentre la spesa delle famiglie è ancora cauta. Ma il punto fondamentale è che, se si riduce l’incertezza, prosegue la campagna vaccinale lungo questa tendenza molto favorevole e si mantiene la dose di prudenza necessaria, la ripresa diventa concreta nella seconda parte dell’anno”.

Il governatore di Bankitalia avverte che resteranno ancora problematiche, leggasi “I settori più in difficoltà, il turismo, la ristorazione, ma l’impressione che abbiamo è che siamo avviati verso un trend di ripresa favorito dalle misure governative messe in atto e dalle misure europee”. Secondo l’Ocse il Pil dell’Italia dovrebbe crescere del 4.5% nel 2021: “Queste stime dell’Ocse – ha aggiunto e concluso Visco – sono nella stessa area nelle quali si muovono le nostre. Tra qualche giorno usciremo con il quadro completo delle nostre previsioni: è quello l’ordine di grandezza”.

