Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 marzo/ -401 ricoveri, positività 8.8%

E’ mercoledì 2 marzo 2022, secondo giorno di questo nuovo mese, e anche oggi scopriremo l’evoluzione della pandemia di covid nel consueto bollettino coronavirus del ministero della salute. Come ormai sapete, l’appuntamento è fissato dopo le ore 17:30 circa, e altra cosa ben nota, quello di oggi sarà il primo “vero” report settimanale, in quanto il lunedì tendenzialmente i contagi risultano essere bassi per via dei minori tamponi elaborati nel weekend, così come il martedì. Nell’attesa della nuova comunicazione ufficiale del ministero della salute, rivediamo proprio il bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati 46.631 su 530.858 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari, per un’incidenza dei casi sui test, il tasso di positività, pari all’8.8 per cento.

Continuano a decrescere i posti letto occupati negli ospedali italiani, visto che ad oggi vi sono 708 pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 6 unità, e altre 10.456 in area medica, numero quest’ultimo diminuito di 395 allettati. I morti anche ieri sono stati purtroppo alti, visto che il computo totale dei decessi ha toccato quota 155.000, per un +233, mentre, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino scorso ha comunicato 5.746 nuovi casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 MARZO: DRAGHI SULLO STATO DI EMERGENZA

Nella giornata di ieri è intanto uscito nuovamente allo scoperto il presidente del consiglio Mario Draghi. Il premier ha tenuto una nuova informativa urgente in Senato per parlare della guerra in Ucraina, ed ha colto l’occasione per fare chiarezza in merito allo stato di emergenza contro il covid, che cesserà a partire dal prossimo 1 aprile, a differenza invece di quello introdotto dopo il conflitto ucraino, che invece andrà avanti fino alla fine dell’anno.

“Nel Consiglio dei Ministri di ieri (lunedì ndr) – le parole di Draghi – abbiamo stanziato 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Per farlo è stato dichiarato uno stato di emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 dicembre e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell’Italia all’Ucraina. E’ un impegno di solidarietà, che non avràconseguenze per gli italiani, e che non cambia la decisione di porre fine il 31 marzo allo stato di emergenza per il Covid-19″.

