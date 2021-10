Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 ottobre/ Calano ancora i ricoveri, -98

Si sta per concludere un’altra settimana, è sabato 2 ottobre 2021, e anche oggi è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Il report ci aggiornerà come sempre sui nuovi contagiati, i decessi e i ricoverati, è sarà comunicato dal dicastero preposto subito dopo le ore 17:00. Nell’attesa andiamo a rileggere brevemente i dati di ieri, quando i nuovi positivi sono stati 3.405 su 293.469 tamponi anti covid analizzati nelle ore precedente, test sia antigenici quanto molecolare.

MOLNUPIRAVIR, PILLOLA RIDUCE 50% RICOVERO-MORTE COVID/ Fauci: "Dati impressionanti"

Bene il rapporto fra i due numeri, il cosiddetto tasso di positività, che ieri è stato pari allo 1.2%, mentre, per quanto riguarda i decessi per covid, si segnalano purtroppo altri 52 morti, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020, giorno di scoppio della pandemia, pari a 130.973. Infine uno sguardo alla situazione ospedaliera, con 429 ricoverati in terapia intensiva, dato in diminuzione di 11 unità, e altri 3.118 pazienti ricoverati invece in degenza ordinaria (quelli meno gravi), decresciuti di altre 87 unità. La Lombardia (qui trovate il report completo), ha comunicato ieri 381 nuovi casi.

Covid, studio Oxford sui vaccinati/ “A parità di carica virale sono meno infettivi”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 OTTOBRE: PARLA GARATTINI

Intanto ieri è uscito nuovamente allo scoperto il professor Silvio Garattini, autorevole farmacologo italiano, nonché presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Parlando in occasione di un talk durante il Festival di Salute in corso a Padova, ha sottolineato l’importanza dell’insegnamento della scienza ai giovani.

“La nostra cultura scientifica è molto scarsa – le sue parole riportate ieri dall’edizione online di Repubblica – perché la scienza a scuola non è presente. Andrebbe insegnata non nei contenuti come adesso, ma come attività umana di conoscenza. Far capire ai ragazzi che bisogna aver fiducia nella scienza e che se vuoi sapere se un farmaco fa bene o male la risposta non te la può dare il greco o il latino, ma la scienza, l’unica attività umana che ti può rispondere”.

Red Ronnie "Dubbi su suicidio De Donno, era religioso"/ "Grande reset? Ora la verità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA