Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 settembre/ Ricoveri in calo, -25 pazienti

Anche per oggi, giovedì 2 settembre 2021, è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il classico report quotidiano che fotografa l’andamento della curva pandemica. Appuntamento poco dopo le ore 17:30, quando verranno comunicati i nuovi contagi, le vittime, la situazione ospedaliera e tutti gli altri indicatori “classici”.

Nell’attesa rivediamo leggermente il bollettino di ieri quando i casi emersi sono stati 6.503 a fronte di 303.717 tamponi, con un tasso di positività che è tornato a salire passando dall’1.78% all’attuale 2.14. Continuano a mantenersi sopra i 50 il numero di morti per covid, ieri 69 (totale da inizio pandemia 129.290), mentre per quanto riguarda la situazione ospedaliera si registra una diminuzione di 21 pazienti in area medica, totale aggiornato pari a 4.231. Bene anche i numeri riguardanti le terapie intensive, dove anche in questo caso i ricoverati sono diminuiti da 544 a 540 attuale. Infine a livello regionale segnaliamo i 688 contagi della Lombardia (qui il report completo).

BOLLETTINO MINISTERO SALUTE 2 SETTEMBRE, PREGLIASCO: “NO VAX PERSONE INCATTIVITE”

Intanto continuano le proteste dei No Vax, e a riguardo ne ha parlato il professor Fabrizio Pregliasco, virologo membro della task force anti covid della regione Lombardia, che interpellato dai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: “Sono ‘persone incattivite dall’insicurezza economica, di cui soffrono. Noi diventiamo capri espiatori delle paure, messi all’indice come terminale di chissà quali interessi privati, visti come gente che si infila un sacco di soldi in tasca”.

Pregliasco ha spiegato di aver denunciato qualche mese fa alla Digos delle minacce: “Piangere addirittura no – ha aggiunto – ma mentirei negando di essere preoccupato. Nelle ultime due, tre settimane, da quando si discute sul green pass, la furia dei No vax nei miei confronti ha avuto un’impennata’. Non vorrei che qualche psicopatico incontrandomi per strada mi riempia di sganassoni o qualche altra cosa – conclude il professore – come è successo a Berlusconi che nel 2009 si è beccato una statuetta del Duomo in viso”.

