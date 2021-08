Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 agosto/ Dati Italia: tasso positività 3,5%

CORONAVIRUS ITALIA: OGGI NUOVO BOLLETTINO

Attesi i dati relativi al nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus in Italia, quello che anche oggi venerdì 20 agosto 2021 pubblicherà il Ministero della Salute. Sarà importante anche per valutare come si sta evolvendo la situazione, alla luce degli ultimi dati. Il bollettino di ieri infatti riportava un’ulteriore crescita di casi Covid, in particolare in Sicilia, che ha quasi raggiunto il tetto dei 1.400 casi giornalieri. Nonostante ciò, secondo i dati del monitoraggio settimanale Iss, non passa in zona gialla. L’ultimo bilancio a disposizione, dunque, parla di 7.260 casi Covid a fronte di 206.531 tamponi, con il tasso di positività che è salito al 3,5%. I morti invece sono stati 55.

Ancora in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 18 in più nel saldo, con 40 ingressi giornalieri che portano il totale a 460, invece i ricoveri ordinari sono stati 68 in più, quindi 3.627 in tutto. Come dicevamo, la regione che ha riportato più casi è stata la Sicilia, che mostra un netto aumento da giorni: ieri 1.377 contagi.

LE PREVISIONI DI PREGLIASCO E ABRIGNANI

A portarsi avanti con le previsioni è stato il virologo Fabrizio Pregliasco, secondo cui “si susseguiranno onde con una intensità inferiore”. Il problema riguarderà i non vaccinati, il problema, come riferito a Coffee Break, è che la “variante Delta colpisce con una maggiore efficacia i giovani che, avendo una vita sociale più intensa” sono diffusori del coronavirus. Dei prossimi mesi ha parlato anche Sergio Abrignani, immunologo e membro del Cts, che al Corriere della Sera ha spiegato: “In teoria dovremmo attenderci un’impennata di casi Covid come è capitato lo scorso anno, ma non credo che sarà così e non penso che andremo incontro a nuove chiusure”.

Nessuno sa cosa succederà davvero, ma quel che si sa è che “grazie ai vaccini il numero di malati gravi di Covid e decessi sarà molto basso”. Quel che conta è raggiungere “entro la fine di settembre dovremmo raggiungere l’obiettivo del 75-80% di popolazione vaccinata”. Ciò è importante anche perché riprenderà la vita sociale con uffici, scuole e mezzi pubblici.

