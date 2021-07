Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 luglio/ Positività torna sopra il 2%

Continuano ad aumentare i contagi in Italia, e in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 20 luglio 2021, i dati contenuti nel report di ieri ci dicono che l’indice di positività è tornato dopo settimane sopra il 2, precisamente al 2.3% contro l’1.9 di 48 ore fa. Tutta colpa del 2.072 nuovi contagi emersi a fronte dei soli 89.089 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Il dato positivo viene comunque dal numero di vittime giornaliere, anche ieri sotto le 10 unità, per l’esattezza 7 decessi a causa del covid, per un totale da inizio pandemia pari a 127.874.

Negli ospedali, invece, la situazione sembra stia iniziando lentamente a peggiorare, visto che ad oggi vi sono 1.188 persone ricoverate con sintomi, in aumento di 52 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altre 162 in terapia intensiva, dato quest’ultimo cresciuto di 6 pazienti. Infine, a livello regionale, segnaliamo i 208 contagi emersi in quel della Lombardia (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 LUGLIO, COSTA SU GREEN PASS E NUOVI PARAMETRI

Numeri che stanno quindi continuando a peggiorare come ormai verificatosi da un paio di settimane a questa parte, e nella giornata di domani il governo terrà un Cdm per stabilire nuove misure, a cominciare dalla possibile estensione del Green Pass e dai nuovi parametri per la classificazione delle regioni. “Rispetto all’estensione del green pass, l’idea è quella di pensare a una modulazione e gradualità a seconda del quadro della Regione. Se c’è una situazione che peggiora, automaticamente ci può essere un’applicazione più ampia del green pass”, ha spiegato ieri il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, come si legge su ItaliaOggi.

“La modifica dei parametri verrà fatta entro questa settimana e prima di venerdì – ha precisato in modo che venerdì, quando decideremo i colori per le Regioni, lo faremo già con i nuovi parametri. La decisione sarà presa in Cdm, probabilmente mercoledì o giovedì”, confermando poi le indiscrezioni delle scorse ore “si darà molto più peso agli ospedalizzati e alle terapie intensive”.



