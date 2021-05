Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 maggio/ Positività stabile sotto il 2%

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello relativo ai dati di oggi, giovedì 20 maggio 2021. Fra qualche ora, come sempre dopo le 17:00, scopriremo tutti gli ultimi indicatori sulla pandemia di covid, a cominciare dai principali, leggasi i nuovi contagi, i morti e la situazione ospedaliera. Prima di scoprire le novità, rivediamo brevemente il bollettino di ieri, che ha confermato per l’ennesima volta da ormai un mese la decrescita della curva epidemiologica. I nuovi casi emersi sono stati 5.506 a fronte di 287.256 tamponi processati fra molecolari e antigenici, il che significa che il tasso di positività è stato pari a 1,9%, in leggera salita rispetto a ieri ma comunque molto positivo.

Vaccino covid fa paura ai malati di tumore/ “L'11% lo ha rifiutato, trend pericoloso”

Bene anche il dato relativo alle vittime da covid, anche questo in discesa, e ieri pari a 149 nuovi morti, in calo rispetto a 48 ore(sopra i 200), per un totale di decessi da inizio pandemia, lo scorso 20 febbraio 2020, pari a 124.646. La situazione ospedaliera mostra altrettanti dati positivi, visto che ad oggi troviamo negli ospedali 1.643 ricoverati gravi, quelli nelle terapie intensive, in calo di 46 unità, mentre negli altri reparti il numero di pazienti con sintomi covid è sceso a quota 11.018, meno 521. Infine, per quanto riguarda le regioni, la Lombardia ha registrato ieri 936 (qui il bollettino completo).

"Denise Pipitone in auto con 3 persone"/ Lettera a Chi l'ha visto "so cos'è successo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 MAGGIO: FORZA ITALIA SODDISFATTA PER LE RIAPERTURE

Intanto dalla giornata di ieri è scattato il nuovo coprifuoco dalle ore 23:00 e nei prossimi giorni si proseguirà con nuove riaperture, a cominciare dai centri commerciali che tornano a riaprirsi al 100% nei weekend. Soddisfatta Licia Ronzulli, vice capogruppo di Forza Italia al Senato, che come riferito da Skytg24.it ha commentato: “In linea di massima siamo abbastanza soddisfatti di questo primo tagliando alle limitazioni. Quella sul coprifuoco è una battaglia che Forza Italia porta avanti da settimane e forse si poteva avere un più ‘prudente coraggio’. Ci auguriamo che con un nuovo tagliando da effettuare nei prossimi giorni si arriverà all’eliminazione del coprifuoco prima del 21 giugno. Bisogna evitare inutili eccessi, le misure devono essere proporzionate ai rischi. Con il rallentamento della pandemia, l’aumento delle vaccinazioni, i ricoveri in terapia intensiva per Covid in calo e i pazienti a rischio messi in sicurezza si possono ulteriormente allentare alcune limitazioni”.

DENISE PIPITONE, EX PROCURATORE DI PISA/ "Anna Corona sapeva di essere intercettata"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA