Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 aprile/ -16 ricoveri, positività 16.3%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 21 aprile 2022. Il nuovo report sull’andamento del covid in Italia, sarà comunicato dopo le 17:30 di oggi, e confermerà per l’ennesima volta negli ultimi tempi, una situazione virus tutto sommato positivo. Dopo un breve rialzo dei contagi, da una settimana a questa parte i numeri sono tornati a calare, facendo rientrare un possibile allarme. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire se la Pasqua e la Pasquetta potranno avere qualche effetto, ma in ogni caso ora come ora la situazione non desta preoccupazione alcuna.

Anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri ha confermato tale trend, visto che i nuovi contagi emersi sono stati in totale 99.848 su 610.600 tamponi processati, per un tasso di positività del 16.3 per cento. I morti da covid sono stati ieri ben 205, mentre negli ospedali italiani vi si trovano 413 pazienti in terapia intensiva e altri 10.207 in area medica, per una doppia variazione rispetto alla precedente comunicazione pari a -9 e -7. Infine, in regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 14.065 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 APRILE: LOCATELLI SULLE MASCHERINE

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Franco Locatelli, numero uno del Consiglio Superiore di Sanità, nonché ex coordinatore del Cts, che ai microfoni di SkyTg24 si è soffermato sulle mascherine al chiuso: “la decisione verrà presa dal Governo e il parere del ministro Speranza avrà un peso decisivo”, le parole del professore. “A titolo personale – aggiunge Locatelli – posso dire che in determinate situazioni le mascherine servono in maniera evidente”.

Secondo Locatelli le mascherine andrebbero ancora utilizzate sui trasporti pubblici “Soprattutto per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza e gli aerei”. Si tratta di una precauzione necessaria, considerando “la variante particolarmente contagiosa che sta circolando”. “In generale, le mascherine proteggono dai virus respiratori”, ha aggiunto e concluso Franco Locatelli.

