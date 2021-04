Bollettino Coronavirus Ministero Salute 21 aprile/ Oltre 26mila italiani in ospedale

Si rinnova anche in data odierna, mercoledì 21 aprile 2021, il tradizionale appuntamento pomeridiano con il bollettino Coronavirus Italia, contenente i dati aggiornati relativi all’evoluzione del quadro pandemico nel nostro Paese e diramati dal Ministero della Salute. Prima di volgere lo sguardo ai nuovi numeri, occorre fare un salto a ritroso nel tempo e visionare quelli di ieri, quando stati registrati 12.074 nuovi casi positivi su 294.045 tamponi-test rapidi processati in tutte le Regioni tra molecolari e antigenici. La regione più colpita è stata la Campania con 1.750 contagi, seguita da Lombardia (1.670) e Puglia (1.180).

Sono stati purtroppo ancora 390 i morti Covid nelle ultime 24 ore, i nuovi casi totali di Covid-19, mentre i guariti-dimessi hanno toccato quota 22.453 in tutto lo Stivale. Il tasso di positività è sceso dell’1,9% (4,1%). A livello ospedaliero, invece, 26.406 italiani si trovano ancora ricoverati, con una diminuzione importante di 580 unità rispetto a lunedì: le terapie intensive attualmente occupate sono 3.151, 93 in meno rispetto a lunedì (ingressi giornalieri 182). In tutto il Paese sono ancora positive al Covid-19 ben 482.715 persone, un calo netto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, ORLANDO: “GIUSTO RIPARTIRE”

In attesa di scoprire nel dettaglio i dati che costituiscono il nuovo bollettino Coronavirus Italia di oggi, mercoledì 21 aprile, vanno registrate le frasi pronunciate da Andrea Orlando, ministro del Lavoro, ai microfoni di “Unomattina”, trasmissione di Rai Uno, il quale ha sottolineato: “Credo sia giusto accompagnare alla vaccinazione una graduale ripresa delle attività. Dobbiamo solo stare attenti al fatto che questa ripresa non comporti dei passi falsi e un tornare indietro a come stavamo mesi fa”. In particolare, a detta di Orlando, in questa fase sono essenziali “gradualità, prudenza e verifica passo passo della capacità di mantenere la situazione sotto controllo, con grande rispetto di tutte le norme precauzionali e grande attenzione ad evitare gli assembramenti”. Insomma, non un “liberi tutti”, come rimarcano a gran voce in queste giornate tutti i virologi e gli immunologi del Belpaese: servono ancora accortezza e prudenza, con una rigida messa in atto delle norme anti-contagio.

