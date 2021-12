Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 dicembre/ +30% di casi in una settimana

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 21 dicembre 2021. Come sempre quella del martedì rappresenta una giornata significativa per quanto riguarda i contagi, in quanto il lunedì i dati sono sempre al ribasso alla luce dei pochi tamponi processati nel weekend. Scopriremo quindi dopo le 17:00 se i contagi sfioreranno anche oggi quota 30mila, così come previsto dagli esperti, nel frattempo rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i casi emersi sono stati in totale 16.213 a fronte di 338.222 tamponi processati sia antigenici che molecolari, una crescita rispetto ad una settimana fa del 30 per cento.

Il numero di morti anche ieri è stato pesante, ben 137 vittime da covid, per un totale da inizio pandemia pari a 135.778 decessi, mentre il tasso di positività è stato pari al 4.8%, in rialzo come sempre il lunedì. Continua anche l’incremento di posti letto occupati da malati covid, e ad oggi vi sono 983 persone ricoverate in terapia intensiva, dato in crescita di 21 unità, e altri 8.101 in area medica, dato quest’ultimo aumentato di 375 pazienti. Infine i contagiati della Lombardia, ieri 2.576, così come riportato dal bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 DICEMBRE: CARTABELLOTTA E I POSTI LETTO

I contagi continuano quindi ad aumentare, ma a preoccupare soprattutto gli esperti sono i numeri di posto letto occupati, che ogni giorno cresce sempre di più. Del resto si sa bene ormai, le misure di restrizione introdotte dal nostro Paese hanno sempre mirato a non mandare sotto stress i nosocomi nazionali, e c’è un forte rischio che a breve purtroppo tale situazione negativa si verifichi.

Ne ha parlato nella giornata di ieri anche Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, che intervistato dalla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, ha spiegato: “La preoccupazione in questo momento è legata alla maggiore contagiosità della variante Omicron, più aumentano i casi piu’ gli ospedali si riempiono. In alcuni ospedali si sta già verificando la ‘cannibalizzazione’ dei posti letto da parte dei malati covid, nel senso che ci sono molti malati di altre patologie che non si riescono più a curare, alcuni interventi vengono rimandati”.

