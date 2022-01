Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 gennaio/ Positività 17%, +169 ricoveri

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Come sempre il quinto giorno della settimana è momento di “verdetti”, e nelle prossime ore scopriremo quali saranno le colorazioni delle regioni. A rischiare di più è soprattutto la Valle d’Aosta, la prima zona d’Italia che potrebbe diventare rossa dopo mesi, per via dei numeri in peggioramento, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. Nell’attesa dell’ufficialità, così come delle colorazioni delle altre regioni, andiamo a rivedere insieme il bollettino di ieri, quando i contagi sono stati ancora piuttosto elevati, leggasi 188.797 nuovi casi di positivi al covid su un totale di 1.110.266 tamponi elaborati, sia antigenici quanto molecolari.

L’incidenza dei contagi sui test, il cosiddetto tasso di positività, è stata pari al 17 per cento, in leggera salita, mentre il numero di morti ieri ha toccato quota 385, per un aggiornamento dal 20 febbraio 2020 pari a 142.590 decessi per covid. Negli ospedali, invece, la situazione attuale racconta di 10 pazienti in più in terapia intensiva e altri 159 in area medica. Infine, per quanto riguarda la regione della Lombardia, il dato segnato ieri nel bollettino di ieri era di 33.676 nuovi casi di contagio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 GENNAIO: IL COMMENTO DI ANDREA COSTA

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, soffermandosi sulla necessità di cambiare il sistema a colori delle regioni. Intervistato da ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, ha spiegato: “E’ ragionevole oggi una distinzione su chi entra in ospedale, anche se non risolve problema degli ospedali. Infatti sappiamo che se una persone scopre di essere positivo dopo il ricovero c’è bisogno di reparti covid e percorsi protetti quindi il problema degli ospedali non si risolve. Però è giusta una distinzione nel conteggio per una precisazione migliore delle informazioni ai cittadini”.

Secondo Costa, come già spiegato negli scorsi giorni, dovrebbe rimanere solamente la zona rossa, mentre secondo l’altro sottosegretario, Sileri, non ha molto senso intervenire sul sistema a colori in quanto a suo avviso, a breve, tutte le regioni torneranno in zona bianca, visto che è stato raggiunto il picco di contagi.



