Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 maggio/ Positività risale sopra il 2%

E’ venerdì 21 maggio 2021 e anche oggi, dopo le ore 17:00, verranno comunicati i nuovi dati riguardanti la pandemia di covid in Italia, il consueto bollettino coronavirus del ministero della salute. Prima di aggiornare tutti i numeri rivediamo velocemente il report di ieri, con i contagi che sono tornati a salire, anche se non in maniera preoccupante. In totale i casi emersi sono stati 5.741 a fronte di 251.037 tamponi processati, il che significa che il tasso di positività è cresciuto di 0.4 punti percentuali, passando dall’1.9 al 2.3%.

Il fungo nero dopo il covid: nuova epidemia in India/ Mucormicosi mortale, 5.000 casi

Leggermente in salita anche il numero delle vittime ma ancora una volta sotto le 200, ieri 164, per un totale di 124.810 decessi per covid in Italia. Continua costante invece il calo di ricoveri negli ospedali italiani, con 99 pazienti gravi in meno (al momento sono 1.544 i ricoverati in terapia intensiva), e altri 635 in meno in degenza normale per un totale di 10.383 posti letto al momento occupati. Infine, per quanto riguarda la situazione regionale, la Lombardia è stata quella che ha contato più casi, ieri 1.003 (qui il report completo).

Oms: “Morti da covid il triplo dei dati ufficiali”/ Potrebbero essere 10 milioni

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 MAGGIO, LA STOCCATA DI BASSETTI

Numeri che fanno ovviamente ben sperare in vista di un ritorno alla normalità il prima possibile, e che hanno indotto il professor Matteo Bassetti a lanciare una stoccata: “Per fortuna i catastrofisti sono spariti”. Intervistato dai microfoni dell’agenzia Adnkronos Salute, il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha lanciato una frecciatina a coloro che temevano il peggio quando erano state annunciate le riaperture del 26 aprile 2021: “Ho notato che per fortuna i catastrofisti sono usciti dal radar – ha proseguito Bassetti – sembrano passati anni, ma solamente qualche settimana da quando ho preso insulti da alcuni colleghi che mi dicevano che vado sempre in televisione e non vado in reparto: io invece ci vivo in reparto”.

Luca Palamara indagato per libro Il Sistema/ Denunciato da 5 magistrati: interrogato

Quindi il medico genovese ha aggiunto: “non ho fatto l’indovino, ho i visto solo i ricoveri nel mio reparto, nella mia Regione e in Italia e tutto quello che accadeva con gli over 70 e over 80 con le vaccinazioni. Era ampiamente prevedibile quello che stiamo vivendo”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA