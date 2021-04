Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 aprile/ 118mila vittima da inizio pandemia

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 22 aprile 2021, verrà comunicato come sempre nel tardo pomeriggio, ed è probabile che confermerà l’andamento in calo dei contagi. Anche i ieri i dati sono stati tutto sommati discreti, visto che i nuovi casi emersi sono stati 13.844 a fronte di 350.034 tamponi processati, per un tasso di positività che è sceso ulteriormente, portandosi dal 4.1% di 48 ore fa, al 3.9% attuale (due giorni fa i casi emersi erano stati 12.074).

Continua a restare alto, purtroppo, il dato relativo ai morti da covid, ieri altri 390, per un totale di quasi 118mila decessi, precisamente 117.997, a fronte di 3.9 milioni di italiani che hanno contratto il covid. Le note liete giungono però dalla situazione ospedaliera, dove i ricoveri in terapia intensiva dovrebbero oggi scendere sotto la soglia psicologica dei 3.000, visto che al momento sono 3.076, con un calo di 75 unità in 24 ore. Bene anche i ricoverati in degenza normale, attualmente 22.784, meno 471. Infine, a livello regionale, la Lombardia conta sempre il maggior numero di casi, 2.095 (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 APRILE, IL COMMENTO DEL PROF BASSETTI

Intanto è uscito nuovamente allo scoperto nella giornata di ieri il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, che in merito alle riaperture annunciate a partire da lunedì prossimo, 26 aprile, ha parlato di “segno di fiducia nei confronti dei cittadini – le sue parole a Radio Cusano Campus, durante la trasmissione L’Italia s’è desta – dall’altra un modo per dire: attenzione, con questo virus continueremo a farci i conti ancora per molto tempo, anche se con numeri diversi, quindi è il caso di tornare ad una normalità controllata, in sicurezza, con un percorso a step. Io francamente, a differenza di qualche altro mio collega, non ci ho trovato nulla di male, anche perché si tratta semplicemente di tornare ad un mese e mezzo fa, quando c’erano le regioni gialle”. Bassetti ha poi aggiunto: “Il Covid è arrivato, così come sono arrivate altre pandemie in passato. Non è escluso che ce ne possano essere altre nel futuro, sia di tipo virale, ma anche legate ai batteri resistenti, dato che in questo periodo di pandemia abbiamo utilizzato gli antibiotici molto male. Credo che Draghi volesse dire che è giusto continuare a lavorare anche investendo in formazione, in strutture, in cooperazione tra Paesi a livello internazionale”.

