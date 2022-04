Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 aprile/ +26 ricoveri, positività 16.8%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 22 aprile 2022. A poche ore dall’inizio del weekend la situazione covid continua ad essere positiva, con i contagi in calo e gli ospedalizzati che non registrano numeri allarmanti, mentre restano ancora piuttosto elevate, anche se in calo, le vittime, per una media di circa 120 al giorno. Un quadro confermato anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi di positività sono stati in totale 75.020 su 447.180 tamponi elaborati sia antigenici rapidi quanto molecolari (tasso positività 16.8 per cento).

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 aprile/ +28 ricoveri, positività 13.9%

Il numero di vittime, invece, è stato pari ieri a 166, per un totale da inizio pandemia, dal 20 febbraio 2020, pari a 162.264 decessi. Negli ospedali troviamo al momento 415 malati covid in terapia intensiva, dato in decrescita di 2 unità rispetto al precedente report, mentre il numero di pazienti in area medica è pari a 10.231 in aumento di 24 allettati. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, dove i contagi da bollettino di ieri sono stati in totale 9.678.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 21 APRILE/ 166 morti, 75.020 casi, +2 t.i.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 APRILE: LE PAROLE DI SPERANZA

Ed ha ribadito il suo invito alla calma e alla cautela il ministro della salute, Roberto Speranza, uscito allo scoperto nella giornata di ieri. L’esponente del governo Draghi, parlando alla Conferenza nazionale sulla questione medica, organizzata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), ha commentato così l’attuale situazione covid: “La pandemia non è conclusa – le parole riportate dai colleghi di SkyTg24 nella loro edizione online – siamo usciti dallo stato di emergenza e siamo in una fase diversa da quella del passato, ma il virus non è scomparso, oggi ci sono 1,2 mln di italiani con il Covid e ancora ci sono delle vittime. Dunque non bisogna abbassare la guardia, bisogna avere prudenza e insistere con la campagna di vaccinazione. La mia sarà la voce, sia pure controcorrente, di chi continua a chiedere cautela”.

