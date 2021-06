Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 giugno/ Tasso di positività allo 0.6%

Primo “vero” bollettino coronavirus del ministero della salute, della settimana. Stiamo parlando ovviamente di quello che verrà comunicato attorno alle ore 17:30 di oggi, martedì 22 giugno. Storicamente il bollettino del lunedì risulta essere in “difetto” per via dei pochi tamponi processati la domenica (complice molti laboratori chiusi), di conseguenza la fotografia della pandemia covid si tende a “scattare” a partire appunto dal secondo giorno della settimana. Preambolo a parte a breve scopriremo i nuovi contagi, le vittime e i ricoverati, nel frattempo, andiamo e rivedere brevemente proprio il bollettino di ieri quando i contagi emersi sono stati solamente 495 su però 81.752 tamponi processati, il che ha fatto leggermente risalire il tasso di positività a quota 0.6%, dato comunque molto positivo.

Per quanto riguarda le vittime, invece, ieri sono stati segnalati altri 21 decessi da covid, mentre negli ospedali prosegue la liberazione dei posti letto: in terapia intensiva vi sono al momento 385 ricoverati, 4 in meno rispetto a 48 ore fa, mentre in degenza normale i pazienti con sintomi covid sono 2.390 (54 in meno). A livello regionale, infine, da segnalare i 183 contagi comunicati dalla Lombardia (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 GIUGNO: GALLI SULLA VARIANTE DELTA

Numeri che continuano quindi a far sorridere, ma nel contempo gli addetti ai lavori invitano la popolazione a non abbassare la guardia. A riguardo il professor Massimo Galli, stimato infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, si è soffermato sulla variante Delta, quella indiana, spiegando come, a suo modo di vedere, non si stia facendo abbastanza per contenerla: “In Italia si sta seguendo la ‘variante delta’, ma non la si sta seguendo abbastanza – le sue parole riportate nella giornata di ieri dai microfoni di SkyTg24.it – i focolai identificati sono pochi, sono limitati”.

Quindi il medico ha aggiunto e concluso: “Bisogna ricordare che da noi sono state somministrate 46 milioni di dosi contro i 73,7 milioni in Gran Bretagna, che le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 15,7 milioni contro i 31 milioni del Regno Unito. In una situazione di questo tipo occorre continuare a consigliare cautela, soprattutto a chi non è ancora vaccinato o a chi, pur vaccinato, è in una condizione di fragilità”.

