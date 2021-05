Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 maggio/ Ricoveri ordinari sotto i 10mila

La situazione in Italia per quanto riguarda il covid continua ad essere positiva. La conferma arriverà molto probabilmente anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 22 maggio, che quasi sicuramente sarà lo specchio di quanto accaduto in questa settimana, con casi in calo, vittime in diminuzione, e gli ospedali che lentamente si svuotano. Il report pubblicato attorno alle ore 17:00 di ieri segnalava 5.218 nuovi casi di positività, con 269.744 tamponi processati, con un tasso di positività tornato sotto il due per cento, passando dal 2.3 di giovedì all’1.9 di ieri.

Tornano a salire leggermente le vittime, ieri 218, ma il calo dei morti da covid è comunque in trend, e nelle ultime due settimane si è assestato attorno ai 200 al giorno. Il numero dei decessi ha comunque superato quota 125mila in totale da inizio pandemia, mentre i contagi hanno toccato quota 4.1 milioni. In merito alla situazione ospedaliera, i ricoverati in terapia intensiva sono al momento 1.469, 75 in meno, mentre nei ricoveri ordinari si scende sotto i 10mila pazienti, grazie ad un -458 nelle ultime 24 ore. Infine, per quanto riguarda le regioni con più casi, la Lombardia ne segnala 874 (qui il report completo), seguita da Campania e Sicilia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 MAGGIO, IL COMMENTO DEL PROF BASSETTI

Numeri decisamente positivi quindi, e come sempre bisogna sottolineare l’importanza della campagna vaccinale che sta proseguendo in maniera spedita. A riguardo ieri il professore Matteo bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha voluto sottolineare sui social il caso di due anziani over 70 che hanno rifiutato il vaccino e che hanno contratto il virus in forma grave: “entrambi dichiaratamente no vax – spiega Bassetti – avrebbero potuto avere l’appuntamento per il vaccino un mese fa, ma l’hanno rifiutato. Non vaccinarsi oggi per chi era nelle categorie a rischio, mette la propria vita a un rischio di fronte al quale abbiamo delle armi – ha detto -, non è accettabile”. Quindi il professore ha aggiunto e concluso: “E’ stata una settimana importante: il rubinetto dei contagi si sta definitivamente chiudendo”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 MAGGIO





