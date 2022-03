Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 marzo/ +294 ricoveri, positività 14.5%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 22 marzo 2022. Prosegue la settimana e dopo i dati di ieri, che storicamente come ogni lunedì sono stati al ribasso, nelle prossime scopriremo il reale evolversi della curva pandemia, nella speranza ovviamente che i contagi possano tornare a decrescere dopo due settimane un po’ altalenanti. Nell’attesa rivediamo proprio il bollettino di ieri quando i nuovi casi di positività conteggiati sono stati in totale 32.573 su un numero di tamponi sia antigenici rapidi quanto molecolari pari a 218.216.

Bollettino vaccini covid oggi 22 marzo/ 38.5 milioni di terze dosi somministrate

L’incidenza degli infetti sui casi totali è stata pari al 14.9 per cento, mentre il dato relativo alle morti da covid segnava ieri quota 119, per un totale di casi dal 20 febbraio 2020 ad oggi pari a 157.904. Negli ospedali, invece, la situazione racconta di 463 posti letti occupati in terapia intensiva, in calo di 4 unità rispetto al precedente report, e altri 8.728 in area medica, dato in crescita di 298 ricoverati. Infine la regione Lombardia, per cui il bollettino di ieri ha comunicato 2.544 nuovi casi di positività.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 marzo/ Positività 11.2%, -5 in T.I.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 MARZO: IL COMMENTO DI CARTABELLOTTA

I contagi sono tornati a salire nelle ultime due settimane, anche se per il momento non si può parlare di vera e propria ondata, ma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, storce il naso: “Mi sembra ci sia un calo di attenzione anche da parte delle autorità sanitarie – ha spiegato ieri parlando al programma ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus – una sorta di pausa, anche dal punto di vista mentale, sul tema Covid e sulle vaccinazioni di conseguenza”. Quindi ha aggiunto: “A oggi, infatti le persone vaccinabili sono più di 4 milioni e mezzo, con prima dose, e oltre 2 milioni e 600mila, per quanto riguarda le dosi booster, indispensabile con una variante altamente trasmissibile come Omicron. Tutti questi soggetti sono suscettibili di contagio, in un momento in cui la circolazione virale è aumentata in maniera consistente”.

EFFETTO OMICRON/ Più positivi e decessi in calo, prudenza per scongiurare il rimbalzo

In merito al rispetto delle regole Cartabellotta ha concluso: “La convivenza con il virus si fa con piccoli sacrifici di 60 milioni di persone. Se tutti rispettiamo le regole, possiamo vivere questa convivenza. Se si cala l’attenzione, anche Draghi è stato chiaro, si mettono a rischio le riaperture e la normalità verso cui stiamo tornando. Il contributo deve essere sempre di tutti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA