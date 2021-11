Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 novembre/ Positivi stabili, +103 ricoveri

Inizia una nuova settimana, quella del 22 novembre 2021, e anche oggi verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Dopo le ore 17:00 il dicastero preposto comunicherà il report aggiornato, e come sempre si tratterà di una comunicazione “falsata” dai pochi tamponi anti covid che vengono elaborati nel weekend. La cosa certa è che la curva sta continuando a salire, e fino a che punto arriverà non è dato saperlo, fatto sta che il bollettino di ieri ha mostrato 9.709 nuovi casi di positività su 487.109 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari.

Il numero di persone decedute per il coronavirus è state invece 46, mentre negli ospedali italiani si è registrato un doppio incremento in terapia intensiva e in area medica: nel primo caso la crescita è stata di 8 unità, per un totale di allettati pari a 520, mentre nel secondo caso l’aumento è stato più consistente, +95, per un computo aggiornato di 4.345 unità. Infine il consueto sguardo a quello che succede in Lombardia, dove ieri sono stati comunicati 1.431 nuovi casi (qui il bollettino regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 NOVEMBRE: IL COMMENTO DELLA MELEGARO

I casi sono in aumento in Italia, ma non si è ancora verificata quell’esplosione che si è vista ad esempio in alcune nazioni europee come Gran Bretagna e Germania. A riguardo ne ha parlato ieri, intervistata dai microfoni del Corriere della Sera, Alessia Melegaro, docente di Demografia e Statistica all’Università Bocconi e componente del nuovo Comitato tecnico scientifico: “Siamo in una fase di crescita che comunque non è drammatica e non dobbiamo disperare neppure quando vedremo la curva salire ancora”.

Poi la Melegaro ha aggiunto: “La velocità dell’aumento però è contenuta, l’incidenza settimanale è di poco inferiore ai 100 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 78 dei sette giorni precedenti e ai 53 di due settimane fa. Anche l’occupazione dei posti di terapia intensiva è in lieve salita. Questo per dire che non c’è l’esplosione avvenuta in altri Paesi europei”. Infine, sulle soluzioni: “Spingere sulla campagna vaccinale e accelerare sulle terze dosi, non c’è altra strada. Gli italiani non hanno abbandonato i comportamenti virtuosi che altrove sono stati del tutto dimenticati e infatti se ne vedono le conseguenze”.



