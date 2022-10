Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 ottobre/ Positività 16.9%, +43 ricoveri

E’ giunto il momento della mattina di oggi, 22 ottobre 2022, in cui andiamo a fare il consueto punto sulla situazione covid in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. La comunicazione giungerà come sempre nel pomeriggio di oggi, indicativamente dopo le ore 16:00, nell’attesa andiamo a rivedere brevemente il report di ieri. I contagi sono stabili o in lieve ascesa e ciò significa che il covid sta tornando a mordere per via dell’arrivo del primo freddo, ma senza comunque registrare picchi per ora allarmanti.

Il numero principale da attenzionare in questa fase di possibile nuova ondata, è quello relativo ai ricoveri ospedalieri, a cominciare dalla situazione nei reparti di terapia intensiva, dove al momento troviamo 234 persone ricoverate, con una variazione rispetto al bollettino coronavirus di ieri pari a -8 allettati. In area medica, invece, il dato segna quota 7.076 allettati, in aumento di 51 unità. I nuovi contagi segnalati ieri sono invece stati 36.116 su 213.088 tamponi processati (16.9% di positività), mentre il numero di vittime continua purtroppo ad essere molto elevato, ieri altri 91 decessi per un totale di 178.450 morti per covid da inizio pandemia. Infine il solito dato di regione Lombardia: ieri i contagi sono stati 6.803 così come da bollettino preposto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 OTTOBRE 2022: IL COMMENTO DI VAIA

I casi stanno aumentando, anche se non in maniera allarmante, di conseguenza non servono misure drastiche per contenere l’ondata del virus, piuttosto il buon senso. E’ questo quanto ha fatto chiaramente capire il professo Francesco Vaia Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani”, che attraverso un post sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Non c’è nessun allarme, non lasciatevi prendere dal panico, soprattutto voi giovani, e viviamo la nostra vita consapevoli delle nostre forze e degli strumenti a disposizione”.

Il noto camice bianco ha quindi rivolto un appello alla politica, chiedendo un maggior ascolto della persone: “La politica ascolti di più i problemi dei cittadini e si dia rapidamente da fare – scrive ancora il direttore di malattie infettive, concludendo il proprio pensiero -. Subito in sicurezza i luoghi della socialità. Vari, il governo che verrà, un piano Marshall per scuole e trasporti”.











