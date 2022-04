Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 aprile/ -159 ricoveri, positività 16.7%

E’ sabato 23 aprile 2022 e quello che stiamo per presentarvi è il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Si sta per chiudere una settimana decisamente tranquilla da punto di vista dei casi covid, visto che i contagi sembrerebbero continuare la loro discesa, anche se i ricoverati appaiono un po’ ballerini, alternando profonde decrescite a rialzi quasi “improvvisi”, così come avvenuto martedì scorso. In ogni caso, come vi ripetiamo ormai da tempo, per ora non è scattata alcun allarme, di conseguenza possiamo guardare al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute con estrema fiducia.

In attesa del nuovo report rivediamo quello di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 73.212 su 437.193 tamponi, per un tasso di positività pari al 16.7 per cento. Il numero delle vittime da covid è stato ieri pari a 202 per un totale di 162.466 decessi dal 20 febbraio 2022, mentre negli ospedali vi sono al momento 411 ricoveri in terapia intensiva e altri 10.076 in area medica, per una doppia variazione di -4 e -155. Infine la regione Lombardia: secondo il bollettino di ieri i contagi sono stati 9.195.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 APRILE: LE PAROLE DI GELMINI E SILERI

Intanto si continua a discutere in merito all’abolizione o meno dell’obbligo di indossare le mascherine al chiuso. Una branchia della medicina è convinta che ora come ora questi dispositivi servano a ben poco, tenendo conto dell’alta contagiosità di Omicron, mentre un’altra parte, fra cui anche diversi esponenti politici, la pensa all’esatto opposto. Sembrerebbe far parte di questo secondo gruppo il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nota esponente di Forza Italia, che parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Trieste, ha spiegato: “Sull’utilizzo delle mascherine personalmente sono cauta – le sue parole riportate dall’edizione online di SkyTg24 – vedo che sui mezzi pubblici il loro uso è ancora un elemento importante. Ne discuteremo in cabina di regia e prenderemo una decisione anche alla luce delle considerazioni che verranno fatte dal sistema sanitario e degli esperti”.

Sul covid si è espresso ieri anche Sileri, che ospite a Storie Italiane ha spiegato: “Dobbiamo uscire da questa ossessione e da questo terrore del Covid. Stiamo passando dalla pandemia all’endemia. Questo è un virus ormai entrato di diritto nella nostra quotidianità. Il 2022 lo vedremo ancora un po’ zoppicante con persone che purtroppo si ammalano in forma grave. Ma nei prossimi anni sarà abbastanza normale dire ‘mi sono preso il Covid”.











