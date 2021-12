Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 dicembre/ -2 in T.I., positività 4.7%

Anche per oggi, giovedì 23 dicembre 2021, è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. La quarta ondata sta continuando la sua preoccupante ascesa, con tutti gli indicatori che sono peggiorati in maniera significativa nell’ultimo mese, così come confermato anche dal report pubblicato nella giornata di ieri. I contagi emersi sono stati infatti 36.293, dato ancora in crescita, e a fronte di tamponi processati in totale pari a 779.303 fra antigenici e molecolari.

Continua a restare sopra quota 100 il numero di vittime giornaliere da covid, per l’esattezza 146, mentre, per quanto riguarda i pazienti ricoverati nei nosocomi nazionali, ad oggi troviamo 1.010 persone allettate nei reparti di terapia intensiva, dato in decrescita di 2 unità, con l’aggiunta di altri 8.544 ricoverati in area medica (+163). In merito invece il tasso di positività, ieri l’incidenza dei contagi sui test processati segnava quota 4.7% (+1.1), mentre, chiudendo sulla regione Lombardia, ieri sono emersi dal bollettino altri 10.569 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 DICEMBRE: IL PUNTO DI ANDREA COSTA

Invita alla prudenza il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, e ad evitare eccessivi allarmismi. Parlando ieri con i microfoni di RaiNews ha spiegato: “Prudenza, senso di responsabilità, rispetto delle regole, senza veicolare messaggi allarmanti”. Costa definisce la situazione pandemica in Italia “migliore rispetto ad altri Paesi che adesso stanno prendendo scelte che noi abbiamo già anticipato”, invitando ad accelerare sulle terze dosi, per cui dice “stiamo andando bene” e sulle vaccinazioni pediatriche (“i primi numeri sono positivi”).

Costa ha parlato anche del tema dei tamponi ai vaccinati, spiegando: “Non sono convinto che questa sia la strada giusta, piuttosto va portata avanti con forza la campagna vaccinale ormai avviata da tempo. E anche l’introduzione del green pass nelle scuole non mi pare sia percorribile, visto che le stesse scuole fra un paio di giorni chiuderanno per un certo periodo. Prendiamoci tutto il tempo per fare il punto della situazione”.



