Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 febbraio/ -331 ricoveri, positività 9.9%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, terzo giorno di questa nuova settimana. Come sempre facciamo il punto sulla pandemia di covid, vedendo come sono evoluti gli indicatori principali, a cominciare dai nuovi contagiati, che ormai da circa un mese stanno continuando a calare, così come gli ospedalizzati. Appuntamento alle ore 17:30 di questa sera quindi, nel frattempo, rivediamo il bollettino coronavirus di ieri, quando i casi emersi sono stati in totale 60.029 a fronte di 603.639 tamponi fra antigenici rapidi e molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 9.9 cento, mentre il numero di decessi da covid continua purtroppo ad essere molto alto, visto che ieri il dato segnava quota 302, per un totale dal 20 febbraio di due anni fa pari a 153.190. Negli ospedali continua comunque il calo, e ad oggi vi sono 896 persone ricoverate in terapia intensiva, 32 in meno rispetto al precedente bollettino, e altre 13.076 in area medica, per una diminuzione di ben 299 allettati. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri comunicava 7.146 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 FEBBRAIO: L’APPELLO DI GARAVAGLIA

E alla luce dei contagi ancora in calo e di una situazione che nei mesi prossimi, visto l’arrivo delle stagioni calde, dovrebbe regalare un periodo di tranquillità, il ministro Garavaglia torna ad appellarsi affinchè le restrizioni vengano meno, non scoraggiando così i turisti, soprattutto quelli stranieri: “L’allentamento delle restrizioni, prima possibile, è fondamentale – ha detto l’esponente dell’esecutivo in quota Lega, così come si legge su Fanpage – dobbiamo fare quel che fanno gli altri Paesi. Se noi non lo facciamo, penalizziamo gli operatori e tutto il Paese, che poi paga le tasse per pagare i sostegni”.

Poi Garavaglia ha aggiunto e concluso, riferendosi ai timori del settore turistico: “Hanno perfettamente ragione. Il tema cardine della ripresa del settore turistico è proprio la programmazione. Per poter riempire i nostri alberghi a Pasqua, dobbiamo avere le stesse regole che hanno gli altri Paesi europei, altrimenti il rischio che una famiglia invece di venire in Italia vada altrove è molto alto. Invece di sussidiare un settore, dobbiamo consentirgli di tornare ad operare liberamente”.



