Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 febbraio/ 96mila morti per covid

Ancora qualche ora poi potremo scoprire come è evoluta la pandemia di covid in Italia grazi all’ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello di oggi, martedì 23 febbraio 2021. Si tratta del primo report “significativo” della settimana visto che, come è noto, il lunedì i numeri tendono ad essere al ribasso in quanto fanno riferimento ai tamponi processati nel weekend, quando la maggior parte dei laboratori è chiusa. In attesa comunque degli ultimi aggiornamenti andiamo a rivedere proprio i dati di ieri quando sono stati scoperti 9.630 nuovi casi di covid a fronte di soli 170.672 tamponi processati (domenica erano stati 13.452 i contagi ma su 250.986 test analizzati).

E’ cresciuto leggermente il tasso di positività, passato dal 5.35% di domenica al 5.6 di ieri, mentre le vittime sono state 274 in un solo giorno (totale aggiornato 95.992), con l’aggiunta di un incremento di 24 persone nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi italiani (totale pazienti, 2.118).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 FEBBRAIO, APPELLO DELLA MELONI A DRAGHI

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, la segretaria di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera al presidente del consiglio, Mario Draghi, chiedendo che vengano resi pubblici i dati dei 21 indicatori utilizzati dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità per classificare le varie regioni nelle zone gialle, arancioni e rosse: “Fratelli d’Italia – si legge nella missiva – sostiene l’appello rivolto al Presidente del Consiglio Draghi da Lettera 150, il think thank di 300 docenti fondato da Giuseppe Valditara, che da tempo chiede al Governo di mettere a disposizione della comunità scientifica i dati relativi ai 21 indicatori usati da Ministero della Salute e ISS per valutare la situazione epidemiologica nazionale e assegnare i colori alle Regioni. Ci auguriamo che il nuovo Esecutivo voglia accogliere questa richiesta di trasparenza e dare un forte segnale di discontinuità rispetto al passato”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute del 22 febbraio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 FEBBRAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA