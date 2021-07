Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 luglio/ Casi sopra i 5.000, picco da mesi

E’ venerdì 23 luglio, e anche oggi verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report sull’andamento dell’epidemia di covid in Italia. Dopo la comunicazione di ieri (qui potete trovare il bollettino con tutti i dati) c’è attesa di scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti, per capire se i contagi stanno continuando ad aumentare o meno. Nell’attesa (uscirà dopo le ore 17:00), rivediamo brevemente proprio l’ultima comunicazione quando i contagi emersi sono stati 5.057 (nuovo record da mesi) su 219.778 tamponi processati fra molecolari e antigenici, due numeri che hanno portato il tasso di positività a quota 2.3%, dato in crescita rispetto a qualche giorno fa ma comunque non ancora preoccupante.

Origine Covid, Cina contro indagine Oms/ "Né creato né sfuggito da laboratorio Wuhan"

Attenzione alla situazione ospedaliera dove ad oggi troviamo nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani 158 pazienti gravi, dato identico rispetto a ieri, e altri 1.234 pazienti per covid in degenza normale, numero cresciuto di 38 persone. I morti comunicati ieri sono stati 15, mentre, a livello regionale, segnaliamo i 513 nuovi contagi emersi in Lombardia (qui il bollettino completo).

INDICE RT 1,26 MONITORAGGIO ISS/ "Incidenza raddoppia, ma impatto su ospedali minimo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 LUGLIO: IL COMMENTO DELLA SALMASO

I dati stanno quindi peggiorando sensibilmente, anche se restando in parametri non allarmanti, e negli ultimi mesi stanno in particolare crescendo le infezioni fra i più giovani, quelle nelle fasce 14-24 anni. A riguardo ne ha parlato l’epidemiologa Stefania Salmaso, che intervistata dal programma Agorà Estate su Rai 3, ieri mattina, ha spiegato: “Sicuramente i non vaccinati stanno sostenendo la circolazione, c’è un incremento abbastanza spaventoso tra i 14 e i 24 anni di età. Stiamo parlando di tornare alla vita che facevamo prima – ha osservato – ma questo e’ estremamente pericoloso”.

Sondaggi politici/ FdI 20,4%, Lega a -0,1%. Ddl Zan: 31% a favore di un compromesso

La Salmaso ha comunque specificato che non si tratta di una nuova ondata: “No, non la chiamerei ancora quarta ondata che aumentassero i nuovi casi era assolutamente atteso, abbiamo detto mille volte che la vaccinazione non frena la circolazione completamente ma frena l’impatto negativo su ricoveri e decessi. I decessi però non si sono ancora azzerati”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA