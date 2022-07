Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 luglio/ Positività in calo, -45 ricoveri

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 23 luglio. Si sta per concludere una settimana che ha visto un assestamento dei contagi tendente al ribasso, chiaro indizio di come la curva abbia raggiunto il suo picco, e stia vivendo la cosiddetta fase di plateau. La conferma di questa tendenza positiva la si avrà sicuramente dal bollettino di oggi, nell’attesa, rivediamo brevemente il report sul coronavirus della giornata di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 71.075 su 341.191 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari, per un tasso di positività che è stato pari al 20.8 per cento, ancora una volta sopra il 20, anche se in calo.

Resta altissimo il numero delle vittime da covid, ieri altre 155, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 170.682 decessi per coronavirus. Negli ospedali la situazione racconta di 405 ricoverati gravi, quelli in terapia intensiva, in diminuzione di 5 unità, mentre in area medica il dato segna quota 10.944, un computo aggiornato con 40 pazienti in meno rispetto al precedente report. Infine uno sguardo veloce alla regione Lombardia dove, come da bollettino di ieri, sono emersi altri 8.915 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 LUGLIO: I DATI DEL MONITORAGGIO ISS

E nella giornata di ieri, oltre al classico bollettino coronavirus del minostero della salute, è stato reso pubblicato anche il monitoraggio dei dati covid da parte dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità. A riguardo viene segnalato che 4 regioni sono a rischio alto, mentre 14 a rischio moderato e a 3 a rischio basso. “Tre regioni/province autonome sono classificate a rischio basso” per Covid-19. “Quattordici regioni/pa sono classificate a rischio moderato”, di cui “5 ad alta probabilità di progressione, mentre 3 sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza e una per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all’Iss”.

“Dodici regioni/pa – si legge infine nel report – riportano almeno una allerta di resilienza e 4 riportano molteplici allerte di resilienza”. In merito invece al tasso di occupazione ospedaliero, sta continuando la crescita dei ricoveri covid: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva – si legge ancora nel report – sale al 4,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 luglio)”.











