Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 maggio/ Dati Italia: 437 ricoveri in meno

Il calo dei ricoveri e dei contagi non è dimostrato solo dal singolo e quotidiano bollettino del Ministero della Salute: sono i trend settimanali, non da ultimo il monitoraggio Iss di venerdì 21 maggio, a confermare il calo del coronavirus in Italia. Nei dati di ieri ancora purtroppo 125 morti, tantissimi seppur in quantità minore rispetto a solo qualche settimana fa: i nuovi casi sono stati 4.717, con 12.633 guariti-dimessi e un tasso di positività che cala ancora all’1,6% (-0,3%) a fronte di 286.603 tamponi-test rapidi processati.

Bollettino coronavirus Lombardia 23 maggio/ 16% Comuni senza contagi da inizio mese

Nel nostro Paese restano attualmente 283.744 italiani contagiati dal Covid-19, di questi 272.826 in isolamento domiciliare, 1.430 in terapia intensiva (con un calo di 39 unità rispetto al giorno precedente) e 9.488 i ricoverati in corsia Covid con un drastico e ulteriore calo di 437 unità rispetto a venerdì. In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi pomeriggio con il bollettino del Ministero della Sanità, ieri sera il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha fatto il punto sullo stato attuale della pandemia in Italia e sulla campagna vaccinale.

Bollettino vaccini Covid 23 maggio/ 30,4 mln vaccinati: nuove linee guida Figliuolo

CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO DI FIGLIUOLO

«In una fase successiva, in previsione di eventuali ulteriori richiami, si dovrà valutare la possibilità di ricondurre l’attività vaccinale quanto più possibile nell’alveo di tutte le strutture ordinarie del Servizio sanitario nazionale arrivando a coinvolgere la totalità dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta farmacisti e altri operatori del Ssn, al fine di realizzare un sistema di vaccinazioni sostenibile e stabile nel tempo, senza dover ricorrere a misure emergenziali»: il commissario Figliuolo ha declinato così le nuove linee guida sulla campagna vaccinale, confermando l’ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi a livello regionale e nazionale (come anche ribadito dal Premier Draghi nell’ultima conferenza di giovedì scorso).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 22 MAGGIO/ Dati Ministero Salute: +125 morti 4.717 casi

«Il graduale passaggio da vaccinazioni effettuate in maniera centralizzata presso gli hub vaccinali verso un sistema di ‘vaccinazioni delocalizzate’, molto più capillare e prossimo ai cittadini, permetterà di completare l’immunizzazione delle categorie più fragili, degli over 80, dei cittadini con comorbilità e ridotta mobilità, non ancora completamente intercettate dell’attuale modalità organizzativa e che potranno essere raggiunti a domicilio e comunque in luoghi ad ed esso prossimi», ha concluso il generale degli Alpini che è succeduto a Domenico Arcuri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA