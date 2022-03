Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 marzo/ Superata quota 158mila morti

Scopriamo insieme anche oggi, mercoledì 23 marzo 2022, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Il report verrà comunicato come sempre dagli organi preposti dopo le ore 17:00 di questo pomeriggio, e fotograferà la situazione attuale del covid in Italia, quindi i nuovi contagiati, le vittime e gli ospedalizzati. Nell’attesa che giunga la nuova comunicazione rivediamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 96.365 su 641.896 tamponi processati sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Un rapporto che ha dato come risultato un tasso di positività ancora molto alto, pari al 15 per cento, così come resta elevato il numero delle vittime, ieri altre 197, per un totale da inizio pandemia pari a 158.101 decessi per covid. Negli ospedali, invece, troviamo al momento 455 persone ricoverate in terapia intensiva, dato in calo di 8 unità, e altre 8.969 in area media, numero cresciuto di 241 pazienti. Infine il solito sguardo alla regione Lombardia dove ieri i contagiati, come da bollettino, sono stati 11.378 in totale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 MARZO: COSTA FA IL PUNTO SULLA PANDEMIA

I contagi stanno quindi continuando a rialzarsi anche nelle ultime ore, ma per il momento, come ripetono le autorità e gli addetti ai lavori, non vi sono particolari situazioni negative negli ospedali del nostro Paese. A riguardo ne ha parlato anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che interpellato ieri da SkyTg24 ha spiegato: “Siamo di fronte a una variante”, BA.2 nota come Omicron 2, “molto più contagiosa rispetto alle precedenti, ma ad oggi la pressione sugli ospedali non subisce il solito aumento che subiscono i contagi. E questo è un elemento di positività”.

Di conseguenza, come ha ribadito Costa, sono fondamentali le vaccinazioni: “Diventa fondamentale completare le vaccinazioni e anche l’allentamento delle misure è un segnale che viene dato soprattutto per chi non si è vaccinato. Perché per tutti quelli che si sono vaccinati non vi è ormai più nessuna restrizione da tempo nel nostro Paese. E se oggi” l’Italia “torna alla normalità, dobbiamo dire grazie alla maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati. Ha prevalso il senso di responsabilità”.











