Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 marzo/ Tasso di positività all’8.1%

E’ tempo di scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 23 marzo 2021. Questa sera verrà comunicato il nuovo report contenente tutti gli ultimi dati aggiornati, a cominciare dalla situazione negli ospedali, passando per le morti covid e ovviamente arrivando ai nuovi contagi giornalieri. In attesa della nuova comunicazione di oggi rivediamo brevemente i dati di ieri quando sono stati conteggiati 13.846 nuovi casi a fronte di 169.196 tamponi processati con un tasso di positività pari all’8.1%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto a domenica (era al 7.2%).

I morti registrati sono stati invece 386, ciò significa che da quando è scoppiata la pandemia sono deceduti per covid 105.328 italiani, mentre i casi totali sono stati 3.4 milioni. Al momento in Italia vi sono 563mila persone positive, in aumento di 8.605, mentre l’Emilia Romagna è stata la regione che ha comunicato più casi, 2.118, seguita a ruota dalla Lombardia con 2.105 (qui il report completo lombardo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 MARZO, SCUOLE RIAPERTE IN ZONA ROSSA?

Intanto si inizia a guardare alla prossima settimana e nel contempo al periodo post-Pasqua, quando non è da escludere che qualche restrizione venga allentata a seguito di una decrescita dei contagi. A riguardo ne ha parlato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, che soffermandosi sulla questione scuola ha spiegato: “La scuola è chiusa nelle regioni rosse – le sue parole rilasciate ai microfoni di SkyTg24.it – e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell’ infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria”.

