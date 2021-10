Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 ottobre/ Positività sale, ma -17 ricoveri

E’ sabato 23 ottobre 2021, penultimo giorno di questa settimana, e penultimo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è fissato come sempre dopo le ore 17:00, ora in cui scopriremo l’evoluzione della pandemia di covid che ha decisamente mollato la presa negli ultimi mesi. Affinchè sia un ritorno alla normalità definitivo bisognerà però attendere i prossimi mesi, ed in particolare l’inverno, nel frattempo, “godiamoci” i dati positivi di queste settimane, così come confermato anche dal bollettino di ieri, in cui i nuovi contagi emersi sono stati 3.882, a fronte di 487.218 tamponi processati fra molecolari e antigenici.

A livello ospedaliero si segnalano 343 ricoverati in terapia intensiva, in calo di ben 13 unità, mentre in area medico il computo aggiornato segna quota 2.443, in crescita invece di 4 allettati. Purtroppo continuano a registrarsi delle vittime per covid, ieri altre 39 (totale dal 20 febbraio 2020 pari a 131.763) mentre, a livello regionale, segnaliamo i 381 nuovi casi di positività della Lombardia (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 OTTOBRE: “PANDEMIA SOTTO CONTROLLO”

Nonostante i numeri degli ultimi giorni siano leggermente in crescita (per via dei molti tamponi in più analizzati dopo l’obbligatorietà del green pass), la pandemia è ampiamente sotto controllo, così come certificato anche dall’ultimo rapporto di Altems. “La pandemia è sotto controllo in Italia – specifica Americo Cicchetti, direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica di Roma, commentando il 70esimo Instant Report Covid-19 dell’Altems, così come riportato ieri da Skytg24.it – all’aumentare delle vaccinazioni anti-Covid è ormai palese il caso degli indici epidemici”.

Attraverso il report di ieri viene inoltre evidenziato che: “La strategia del Governo di continuare a incentivare le vaccinazioni e al contempo mantenere le mascherine nei luoghi chiusi, “risulta essere la strategia migliore che sta mostrando i suoi risultati soprattutto in questo periodo in cui si stanno manifestando timidamente i primi casi di influenza stagionale”.



