Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 aprile/ Continua calo contagi e ricoveri

Scopriremo anche oggi il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di Covid con i dati di questo sabato, 24 aprile 2021. Penultimo giorno della settimana nonché penultimo giorno di “supplizio” per molte regioni che fra 48 ore, da lunedì 26, torneranno dopo settimane finalmente in zona gialla, con numerose restrizioni che verranno meno. Tutto merito dei contagi in calo negli ultimi giorni, così come confermato anche dal bollettino coronavirus di ieri, quando i casi sono stati 14.761 a fronte di 315.700 tamponi processati fra molecolari e antigienici.

Il numero dei morti resta purtroppo ancora alto, ieri 342 (48 ore fa erano stati 360), ma nel contempo continuano a svuotarsi i nosocomi del Belpaese, visto che nelle scorse 24 ore si sono registrati 42 posti in meno in terapia intensiva, e altri 645 nei reparti di degenza normale. Infine uno sguardo veloce alle regioni che hanno fatto registrare più casi ieri, e ancora una volta è la Lombardia quella con più casi, ieri 2.403 contagiati (qui il report completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 APRILE: COSTA SULLE RIAPERTURE

Intanto si avvicina inesorabilmente la data del 26 aprile, quando in Italia scatteranno di nuovo le zone gialle, e il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, parlando al programma “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv, ha spiegato: “Nel momento in cui decidiamo di riaprire ristoranti all’aperto, cinema e teatri, credo sia ragionevole pensare a posticipare l’orario del coprifuoco, c’è un dibattito in corso, mi auguro che prevalga il buonsenso. Non credo che spostare il coprifuoco di un paio d’ore possa incidere sul contagio in maniera così devastante”. Quindi ha aggiunto: “Da tempo si chiedeva alla politica di assumersi la responsabilità di tornare a decidere, siamo convinti che vi siano tutte le condizioni per riaprire gradualmente a partire dal 26 aprile. Le vaccinazioni stanno procedendo, un cambio di passo c’è stato, i dati dei ricoveri e delle terapie intensive stanno scendendo e continueranno ancora a scendere. E’ chiaro che da un lato ci vuole una grande responsabilità da parte dei cittadini, dall’altro ci vogliono più controlli perchè è giusto sanzionare chi non rispetta le regole e continuare a far lavorare chi le rispetta”.

