Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 dicembre/ Record storico di contagi

E’ la Vigilia di Natale, il 24 dicembre 2021, ma non si ferma il consueto bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche nella serata di oggi, dopo le 17:00, giungerà la quotidiana comunicazione che fotograferà la situazione covid in Italia. Una situazione che sta facendo preoccupare gli addetti ai lavori visto che, in particolar modo nell’ultima settimana, i dati sono peggiorati in maniera concreta, superando quota 30mila contagi.

Anche il bollettino di ieri ha confermato la tendenza, visto che i casi di positività emersi sono stati 44.595 a fronte di 901.450 tamponi processati fra antigenici e molecolari, per un’incidenza dei positivi sul totale pari al 4.9 per cento. Le morti da covid si confermano ancora una volta sopra quota 100, precisamente 168, mentre negli ospedali, i pazienti sono cresciuti sia in terapia intensiva quanto in area medica, e precisamente di 13 unità (totale 1.023), e di 178 allettati (totale area medica 8.722). Infine uno sguardo come sempre alla regione Lombardia, che ieri, come da bollettino dedicato, ha segnalato altri 12.955 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 DICEMBRE: LE PAROLE DI FEDRIGA

I contagi stanno continuando a rialzarsi, ma il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, invita comunque a mantenere la calma, soprattutto nei confronti della variante Omicron: “fa paura ma non dobbiamo farci prendere dal panico, questo perche’ non sappiamo ancora bene quale sia l’effetto di questa variante”, parole rilasciate nella giornata di ieri ai microfoni del quotidiano La Stampa.

Fedriga ha poi aggiunto: “Sappiamo che e’ molto contagiosa, non dobbiamo essere nemmeno superficiali pero’ e riportarci semplicemente ai dati del Sudafrica: li’ c’è una popolazione giovane e in questo momento è estate. Illuderci che sia una variante che elimina la malattia grave, lo riterrei sbagliato. Dobbiamo stare attenti a non dare messaggi contraddittori. Questa è una battaglia che si vince insieme – conclude quindi Fedrica – istituzioni e cittadini”.

