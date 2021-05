Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 maggio/ Morti sotto quota 100

E’ lunedì 24 maggio 2021 e anche oggi scopriremo il bollettino coronavirus del ministero della salute, il report quotidiano che ci aggiornerà sulla pandemia di covid italiana, comunicando i dati relativi ai morti, ai nuovi infetti, alla situazione ospedaliera, e via discorrendo. L’Italia sta attraversando una fase senza dubbio positiva, e se è ancora presto per cantare vittoria, i numeri stanno confermando una continua decrescita dei contagi grazie alla campagna di vaccinazione di massa. Anche il bollettino di ieri lo ha evidenziato, visto che i casi emersi sono stati 3.995 con un tasso di positività del 2.2%, in rialzo rispetto all’1.6% di sabato ma comunque un dato più che positivo.

La cosa senza dubbio che fa più sorridere è il dato relativo alle vittime, ieri 72, per la seconda volta in questo mese sotto le 100 giornaliere, e in ribasso rispetto a sabato quando erano state 125. Intanto continua il calo pazienti negli ospedali, con 20 in meno in terapia intensiva, mentre nei reparti di degenza il segno negativo è stato di 327. Infine, consueto breve focus sulle regioni, con la Lombardia che ha registrato 711 nuovi contagiati (qui il report completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 MAGGIO, IL COMMENTO DI BASSETTI

Nella giornata di ieri è tornato a parlare anche il professor Matteo Bassetti, che oltre ad essere stato ospite di Domenica Live, ha esternato il proprio malumore via social nei confronti dei no vax. “E’ inaccettabile – racconta, commentando il caso di due signori ricoverati gravi in Liguria, due anziani ultrasettantenni che hanno rifiutato il vaccino – per un Paese con la sanità pubblica che ci siano individui che decidono di non vaccinarsi mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri. Come faremo a ottobre quando ci saranno dal 5 al 15% degli italiani che avranno deciso spontaneamente di dire no al vaccino?”. Quindi Bassetti ha parlato anche del vaccino per i più piccoli spiegando: “Ci sono studi su Pfizer ma anche su molti altri vaccini per un’eventuale somministrazione alla fascia dei più piccoli. Io credo che dal 2022 in poi sia ragionevole pensare che avremo una vaccinazione che andrà da 0 a 100 anni”.

