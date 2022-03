Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 marzo/ -19 ricoveri, positività 14.8%

Eccovi il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 24 marzo 2022. Anche nelle prossime ore scopriremo l’andamento dei contagi di covid, casi che, come vi scriviamo ormai da una settimana a questa parte, sono tornati a crescere, ma senza creare allarmismi. Fino ad oggi, infatti, il numero di nuovi infetti non è accompagnato da un incremento di ospedalizzati gravi, di conseguenza la situazione appare per ora sotto controllo. Il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza negativo-positiva, visto che i nuovi casi emersi sono stati in totale 76.260 su 641.896 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il tasso di positività si mantiene ben oltre il dieci per cento, precisamente al 14.8 mentre il numero di vittime da covid ieri è stato pari a 153, per un totale di ben 158.254 decessi per coronavirus dal 20 febbraio 2020 ad oggi. Negli ospedali, invece, la situazione racconta di 455 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in crescita di 11 unità, e altri 8.939 in area medica, per una decrescita di 30 allettati. In Lombardia, infine, il bollettino di ieri ha comunicato 9.206 nuovi positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 MARZO: IL COMMENTO DI RICCIARDI

Invita a non abbassare assolutamente la guardia, alla luce anche dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni, il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza e docente della Cattolica di Roma. Intervistato ieri dai microfoni de La Stampa (l’intervista completa la trovate qui), il noto medico ha spiegato: “Se pensiamo che il virus non c’è più e abbandoniamo le buone pratiche di igiene seguite in questi anni, allora corriamo un rischio enorme. La mia non è una previsione difficile. Guardate cosa sta accadendo in quei Paesi dove hanno pensato conclusa definitivamente l’era delle mascherine”. Quindi ha proseguito: “Il virus è ancora pandemico. In alcune parti del mondo è ancora pericolosissimo, come Hong Kong, e alcune regioni cinesi. Dobbiamo prestare molta attenzione, soprattutto per le persone non vaccinate”.

E in merito ad un’eventuale quinta ondata, Ricciardi specifica: “Molto dipenderà da noi, dai comportamenti che assumeremo nelle prossime settimane. Se indossiamo le mascherine al chiuso, se rispettiamo le buone norme, allora avremo una primavera con un aumento lineare dei casi. Ma se abbassiamo la guardia in questa fase allora a giugno e luglio l’aumento potrebbe essere esponenziale e avere una riacutizzazione del fenomeno”.











