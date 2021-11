Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 novembre/ Morti covid ai livelli di giugno

Scopriremo come sempre in serata il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti gli aggiornamenti sulla pandemia di covid ad oggi, mercoledì 24 novembre 2021. Appuntamento fissato a poco dopo le ore 17:00, nel frattempo possiamo rivediamo brevemente tutti i numeri di ieri, a cominciare dal numero dei contagiati, che sono stati in totale 10.047 a fronte di 689.280 tamponi analizzati fra molecolari e antigenici.

Rispetto a lunedì è tornato a scendere il tasso di positività, assestatosi sull’1.5% per cento, mentre, per quanto riguarda le vittime, nelle scorse 24 ore sono stati comunicati 83 decessi per covid, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di un anno fa, pari a 133.330. Negli ospedali i numeri raccontano di 560 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 11 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre in area medica il nuovo numero aggiornato segna 4.597 allettati, +162 rispetto al bollettino di lunedì. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, segnaliamo 1.668 nuovi contagiati (qui il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI KOMPATSCHER

Contagi ancora una volta in aumento, e preoccupa in particolare la situazione in Alto Adige, dove il tasso di vaccinazione è inferiore al resto della media italiana. Probabile che la provincia autonoma di Bolzano finisca in zona gialla la prossima settimana, ma nel frattempo il presidente della stessa, Arno Kompatscher (Svp), ha deciso di applicare di fatto una sorta di mini lockdown: “Purtroppo assieme a Sicilia e Calabria – le sue parole ospite del programma di La7, Otto e Mezzo – abbiamo un tasso di vaccinazioni inferiore del 10% rispetto alla media italiana e un tasso di incidenza del virus molto elevato. Molto meno di Austria e Germania ma un dato comunque preoccupante”.

Kompatscher ha sottolineato come le prenotazioni per la stagione invernale siano comunque positive: “Per la stagione invernale abbiamo ricevuto molte più prenotazioni del solito, soprattutto da turisti tedeschi e austriaci che vogliono evitare le restrizioni nei loro territori”.



