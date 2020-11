Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 novembre/ Rapporto positivi-test al 15.3%

E’ martedì 24 novembre, e anche oggi, fra le ore 17:00 e le 18:00 di stasera, il ministero della salute comunicherà il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus, il report contenente tutti i nuovi dati aggiornamenti sull’infezione di covid in Italia. In attesa degli ultimi numeri, diamo uno sguardo i dati di ieri, quando la curva, così come ogni lunedì per via dei minori tamponi processati, è decresciuta in maniera significativa. Nel dettaglio sono stati scoperti 22.930 nuovi casi, in netto calo rispetto agli scorsi giorni, ma sono stati molto meno anche i tamponi rispetto a quelli di domenica e sabato, in totale 148.945. Resta purtroppo ancora alto il numero dei decessi, che torna a salire sopra le 600 vittime, per l’esattezza 630. La regione con più casi è ancora una volta la Lombardia, con 5.289 nuovi contagi di covid, seguita dal Veneto con 2.540 e poi dal Lazio, che con 2.340 nuovi casi supera di poco la Toscana. Bene invece la regione Campania, che nelle scorse 24 ore ha comunicato solo 2.158 casi, in forte calo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE

E in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, si continua a dibattere sul tema del vaccino anti-covid. Negli scorsi giorni le dichiarazioni del virologo dell’università di Padova, Crisanti, avevano scatenato un mezzo putiferio, ma lo stesso è tornato a ribadire ieri il proprio concetto spiegando: «Ribadisco che – le sue parole riportate da La Gazzetta di Modena in data 23 novembre – sulle basi delle conoscenze che abbiamo oggi non mi farei vaccinare. Se dovessero rendere pubblici i dati e la comunità scientifica ne validasse la bontà lo farei, non ho alcun dubbio su questo». Per il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, è «una questione di trasparenza: se si vuole generare fiducia bisogna essere trasparenti». Sul vaccino l’opinione pubblica sembra divisa, e ieri il consulente del ministero della salute, Walter Ricciardi, ha spiegato che non è da escludere che possa essere reso obbligatorio se sarà necessario vaccinare il 90/95% della popolazione. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE DEL 23 NOVEMBRE





