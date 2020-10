Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 ottobre/ 186mila positivi in Italia

Attorno alle ore 17:00 di questa sera verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute. In attesa dei nuovi dati, rivediamo insieme i numeri di ieri, quando sono stati registrati 19.143 nuovi casi, circa tre mila in più rispetto al dato precedente, 16.079. Decresce invece il numero delle vittime, ieri 91 contro le 136 di giovedì. Quella di ieri è stata anche la giornata in cui si sono verificati più tamponi da quando è scoppiata l’emergenza, pari a 182.032 in una sola giornata, 11mila in più rispetto al giorno prima, quando i tamponi (record precedente), erano stati 170.392. La Lombardia, purtroppo, è la regione che ancora una volta segna il record di casi, quasi 5.000, seguita dalla Campania a quota 2.280, con il Piemonte “medaglia di bronzo” a 2.032. Attualmente in Italia troviamo 186.002 positivi, numero in aumento di 16.700 unità rispetto alle 24 ore precedenti, mentre negli ospedali troviamo 10.549 pazienti con sintomi, dato in crescita di 855 unità, con l’aggiunta di 1.049 in terapia intensiva (computo quest’ultimo aumentato di 57).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE: ARRIVA NUOVO DPCM?

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute, aumentano le indiscrezioni circa un possibile nuovo Dpcm emanato fra la giornata di domenica e lunedì, con ulteriori restrizioni. Si parla della possibilità di un coprifuoco generale dalle ore 21:00, o forse anche prima, dalle ore 19:00, il cosiddetto “lockdown aperitivo”. De Luca, governatore della Campania, si è comunque già portato avanti, ed ha annunciato che a breve imporrà un lockdown totale nella sua regione per i prossimi 40 giorni, invitando il premier Conte a fare lo stesso per tutta l’Italia. Anche il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, non ha escluso una chiusura totale nel caso in cui i contagi dovessero aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Nel contempo insorgono le associazioni di categoria, con la Confesercenti che denuncia una perdita di circa 5.8 miliardi di euro nei consumi delle famiglie, in caso di nuove strette.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 OTTOBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA