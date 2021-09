Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 settembre/ -154 ricoveri, positività 1.2%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 24 settembre 2021, è previsto come sempre dopo le 17:00. L’andamento del virus sta continuando ad essere tutto sommato positivo, visto che i casi si stanno assestando su circa tre/quattro mila al giorno, con tassi di positività assolutamente sostenibili. Trend confermato anche ieri quando i nuovi contagiati sono stati 4.061 a fronte di 321.554 tamponi processati, per un tasso di positività rimasto praticamente invariato, passato dal precedente 1.3% all’attuale 1.2.

Cabina di regia: Sicilia resta zona gialla/ Quattro regioni a rischio moderato

Purtroppo restano ancora sopra le 50 le vittime, totale 63, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 130.551 decessi per covid. Al momento vi sono 105.083 persone positive in Italia, dato in calo di 1.476 rispetto alla precedente comunicazione, mentre a livello ospedaliero si segnala un importate calo di ricoverati, con ben 146 in meno in area medica, dove al momento vi sono 3.650 persone allettate, e altre 8 in terapia intensiva, dove invece il computo aggiornato segna 506 pazienti. Infine, a livello regionale, la Lombardia ha comunicato 443 nuovi contagiati (qui il report completo della regione).

Monitoraggio Iss: indice RT scende a 0,82/ Incidenza da 54 a 45

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 SETTEMBRE, GALLI SULLA ‘LEGGE’ CONTRO I VIROLOGI

Intanto nelle ultime ore il deputato del gruppo Misto, Giorgio Trizzino, ha presentato un ordine del giorno chiedendo che i virologi vadano in televisione, per le varie interviste, solamente se autorizzati.

Richiesta che ha fatto letteralmente saltare sulla sedia la categoria, così come confermato ieri anche dal professor Massimo Galli, primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che intervistato dalla trasmissione di Telelombardia, Iceberg, ha ammesso: “Qualcuno ha qualche desiderio del ministero della cultura popolare fascista per decidere chi parla e chi non parla. E’ una cosa che non sta in piedi a livello costituzionale. Rimarrebbero solo i politici a questo punto liberi di dire sciocchezze. Vogliamo che un professore universitario non possa essere libero di andare in tv a parlare? Questa è una vera idiozia, nemmeno Mussolini è arrivato a tanto”.

Bollettino vaccini covid oggi 24 settembre/ 77% italiani immunizzati, 41.6 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA