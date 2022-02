Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 febbraio/ -449 ricoveri, positività 9.5%

E’ giunto il momento di scoprire il bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, venerdì 25 febbraio 2022. Continua ad essere positiva la situazione covid in Italia, con la quarta ondata che sta scemando sempre di più, a che a breve sarà solamente un triste ricordo. Dinanzi a noi mesi primaverili ed estivi, tipicamente caldi, e con l’aggiunta del vaccino dovremmo godere di una copertura che ci permetterà di vivere una vita relativamente normale, forse il primo vero periodo di “vita di prima” da quando è scoppiata la pandemia, due anni or sono.

Una tendenza positiva confermata anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 46.169 a fronte di 484.530 test analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari. Il tasso di positività è stato pari al 9.5 per cento, mentre negli ospedali si è verificato ancora una volta un doppio calo di pazienti, a cominciare dalle terapie intensive, dove al momento vi sono 839 allettati, in decrescita rispetto alla precedente comunicazione di 47 pazienti. In area medica, invece, al momento i posti letto occupati sono 12.125 in calo di 402 unità. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri comunicava 5.239 nuovi casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI GALLI

La situazione covid, come già spiegato sopra, sta quindi fortemente migliorando e ciò ha indotto il governo a porre fine, a partire dal prossimo primo aprile 2022, allo Stato di Emergenza. La notizia è stata comunicata due giorni fa dal premier Mario Draghi, ma questa sensazione di ‘liberi tutti’ ha fatto storcere fortemente il naso il professor Massimo Galli, stimato ex primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che è sempre stato giustamente prudente.

“La politica non accompagna il processo come dovrebbe – le sue parole rilasciate ai microfoni del quotidiano La Stampa – dando la sensazione che la pandemia sia finita ancora una volta, quando non lo e’, strizzando l’occhio a chi non si e’ vaccinato o non intende coprire i propri figli”. Quindi Galli ha aggiunto e concluso: “A me interessa solo il lato medico se togliere lo stato di emergenza è giustificato, non lo è dare la sensazione che la pandemia sia esaurita”.

