Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 giugno/ “Aumento casi non notificati”

Appuntamento attorno alle ore 16.00 con il bollettino coronavirus del Ministero della Salute, con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, sabato 25 giugno 2022. Ieri sono stati registrati 55.829 nuovi casi su 238.069 tamponi processarti tra antigenici e molecolari. Annotato un importante aumento del tasso di positività, ovvero la percentuale dei contagiati sui test effettuati: dal 22,6% di giovedì al 23,45% di ieri.

Il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di ieri ha riportato un buon calo di decessi: +51 rispetto al +75 di giovedì. Totale di 168.018 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. In rialzo sia il dato degli attuali positivi (+25.606), sia il conto dei dimessi/guariti (30.753). Per quanto riguarda i ricoverati negli ospedali italiani, +9 pazienti in terapia intensiva(225) e +141 pazienti negli altri reparti Covid (5.205).

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute, ieri è stato diramato il Report settimanale dell’Istituto superiore di sanità: secondo gli esperti, nel corso dell’ultima settimana risultano in aumento il numero di casi segnalati e le ospedalizzazioni, mentre i ricoveri in terapia intensiva e i morti sono ancora in diminuzione. Come evidenziato dall’Iss, questa fase è caratterizzato alla circolazione di varianti Covid altamente trasmissioni e verosimilmente c’è stato “un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati a fenomeni di sottodiagnosi o autodiagnosi”.

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha sottolineato che nonostante l’importante aumento di infettati non si andrà verso nuove restrizioni: “Certo – riporta Ansa – i numeri delle infezioni stanno salendo, ma negli altri Paesi europei dove questa ondata è arrivata prima dell’Italia i casi si stanno stabilizzando, il che ci porta a pensare che anche questa ondata come le precedenti avrà una durata di qualche settimana e poi andrà a spegnersi. Con l’aumento dei casi è logico che salgano proporzionalmente anche i ricoveri, ma oggi ci troviamo in una situazione completamente diversa da quella dell’anno scorso”.











