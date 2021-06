Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 giugno/ Calano ancora i ricoveri, -130

E’ tutto pronto per visionare il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute con tutti i dati aggiornati alla giornata di oggi, venerdì 25 giugno 2021. Come ogni quinto giorno della settimana, anche nelle prossime ore è atteso il consueto monitoraggio sull’andamento del covid durante la settimana, che permetterà di decretare le colorazioni delle regioni per i sette giorni successivi. I dati sono positivi in tutta Italia di conseguenza non sembrano esservi sorprese negative all’orizzonte.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 24 GIUGNO/ Dati Ministero Salute: 927 casi e 10 morti

In attesa degli ultimi aggiornamenti rivediamo brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, che ha comunicato 927 nuovi casi di positività su 188.191 tamponi processati (tasso di positività pari allo 0.49%, 48 ore fa era dello 0.48). I morti sono stati ieri 28, in linea con gli ultimi giorni, mentre, a livello ospedaliero, prosegue la liberazione dei posti letto visto che ad oggi troviamo 328 pazienti nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi italiani (dato in calo di 16 unità), e altri 2.027 in degenza normale (computo aggiornato di meno 113 ricoverati). Infine, a livello regionale, è sempre la Lombardia a comunicare i numeri più alti, ieri 155 nuovi contagiati (qui potrete visionare il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 GIUGNO: SILERI SUL GREEN PASS

Intanto in seno al governo si discute sulla possibile data di riaperture delle discoteche, che potrebbe scattare il prossimo 10 luglio. A riguardo ne ha parlato il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, che intervistato dai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma L’Italia s’è desta, ha spiegato: “Con il green pass, ovviamente con un numero più limitato di persone e controlli massicci, credo sia verosimile una riapertura delle discoteche a breve”. Sileri ha quindi messo in guardia sulla stagione estiva ormai ufficialmente scattata: “non è e non deve essere un liberi tutti. Le cose stanno andando bene, la situazione è sempre più sotto controllo, ma attenzione: è un fatto che la prevalenza della variante Delta possa creare dei problemi. Dobbiamo correre con la vaccinazione che è l’unica cosa che ci permette di mettere all’angolo il virus”.

Il viceministro ha poi concluso: “Continuiamo ad andare per gradi nel riacquistare la nostra libertà, togliamo la mascherina all’aperto se non c’è assembramento, guardiamo al futuro con ottimismo, andando avanti con la vaccinazione avremo sempre di più la possibilità di pensare ad altro, come la riapertura appunto delle discoteche, il ritorno del pubblico negli stadi. Stadi in presenza al 100%? Non da subito, ma intanto programmiamo un 25 o 50%, magari con il green pass”.

