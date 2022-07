Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 luglio/ +65 ricoveri, positività 19.4%

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report sui dati covid aggiornato ad oggi, lunedì 25 luglio 2022. Quando manca ormai una sola settimana alla fine del mese, l’Italia sembra avviarsi verso una fase di “ritirata” del covid, tenendo conto che il picco di questa nuova ondata di contagi, causato da Omicron 5, sembrerebbe essere stato ormai superato. A confermarlo sono gli ultimi dati, a cominciare da quelli contenuti nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati 51.208 su 262.032 tamponi processati.

Il tasso di positività resta alto ma in decrescita, e ieri è stato pari al 19.4 per cento, mentre continua ad essere pesantissimo il numero delle vittime, ieri altri 77 per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 170.875 decessi. A far sorridere è comunque la situazione ospedaliera, con gli ospedali che hanno affrontato nel migliore dei modi questa nuova ondata covid: ad oggi troviamo 405 persone in terapia intensiva e altre 10.925 in area medica, il che significa che rispetto al precedente report c’è stata una variazione di -3 e +68 allettati. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia: ieri, come da bollettino dedicato, i casi sono stati 6.366.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 LUGLIO: PRONTA LA QUARANTENA LIGHT

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, il governo sta decidendo concretamente se applicare o meno la quarantena light, la riduzione dei giorni di isolamento da 7 a 5, in caso non si avessero sintomi da almeno 48 ore. Stando a quanto scrive il sito de IlSole24Ore, la circolare per questa novità sarebbe di fatto già pronta, anche se fino ad oggi il ministro della salute, Roberto Speranza, ha frenato, alla luce della nuova ondata di casi covid che comunque sta lentamente scemando.

Se il trend positivo, come sembra, dovrebbe consolidarsi, alla fine sembra che anche in Italia possa essere effettivamente introdotto il mini isolamento: «Quello che vediamo è che in alcune persone la variante Omicron che circola non dà sintomatologia o dà una sintomatologia molto scarsa, e il paziente si negativizza anche in quinta giornata», sono le parole del presidente dell’Ordine dei medici Filippo Anelli. E ancora: «Si può accettare. Naturalmente sarebbe utile che l’Istituto superiore di sanità facesse un approfondimento su questa questione».











