Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 maggio/ Casi mai così bassi da ottobre

Appuntamento fissato come sempre a questa sera, attorno alle ore 17:30, per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti i dati di oggi, 25 maggio 2021. La situazione continua a migliorare, come confermato anche dai numeri della giornata di ieri (qui il bollettino completo), quando i casi emersi sono stati 2.490, il minimo da inizio ottobre, a fronte di 107.481 tamponi processati. Aumenta leggermente il numero delle vittime, ma mantenendosi comunque sotto i 200 casi, ieri altre 110, mentre l’indice di positività è rimasto tutto sommato costante, passando dal 2.2% di domenica al 2.3 di ieri.

Da quando è scoppiata la pandemia, a febbraio 2020, sono emersi 4.194.672 di casi, mentre le vittime sono state fino ad oggi 125.335; 3.792.898 (+7.032), invece i guariti/dimessi, contro i 276.439 attualmente positivi. Calano ancora i pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, ad oggi 1.382 (-28), mentre negli altri reparti il dato segna 8.950 (-211). Infine, e livello regionale, la Campania ha registrato più casi di tutti, 401, mentre la Lombardia solo 249 (qui il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 MAGGIO, IL COMMENTO DI BASSETTI

Emergenza finita? Non ancora, visto che secondo il professore Matteo Bassetti, direttore della clinica San Martino di Genova, ad ottobre potremo avere una nuova ondata, così come accaduto esattamente l’anno scorso: “Si deve fare di tutto entro ottobre – le sue parole ai microfoni dell’agenzia Adnkronos nella giornata di ieri, 24 maggio 2021 – quando avremo certamente dei nuovi casi perché questo virus, lo abbiamo imparato, ha un andamento stagionale, per arrivarci con la popolazione più debole vaccinata al 100%”.

Quindi ha aggiunto: “Va bene se arriviamo al 70% della popolazione generale ma dobbiamo arrivare al 100% delle fasce a rischio. Su queste categorie dobbiamo fare una campagna per vaccinarli tutti, non possiamo permetterci di lasciarne fuori neanche uno”. Il professore genovese ha analizzato anche la rosea situazione ospedaliera: “di accessi in ospedale ce ne sono talmente pochi che in pratica gli ospedali devono svuotarsi dei casi presi in carico nei mesi precedenti”.

